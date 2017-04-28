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ВДВ до 2020 года получат более 300 единиц БМД-4М и БТР "Ракушка"

02.05.2017 РИА Новости 85 0
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БМД-4М
Боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4М
Источник: http://www.tplants.com/

УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Воздушно-десантные войска России до 2020 года получат более 300 боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка", сообщил в пятницу командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В Ульяновске в пятницу прошла торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В присутствии командующего войсками бригаде было передано около 50 единиц новейшей техники.

"С 2016 года в войска поступают модернизированные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и многоцелевые бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", до 2020 года мы планируем получить более 300 единиц этой техники", - сказал Сердюков.

Он добавил, что артиллерийские части и подразделения получат более 100 современных средств радиолокационной разведки, орудий, минометов и противотанковых средств, а подразделения противовоздушной обороны - почти 200 единиц техники и вооружения.

"В части авиационных средств обеспечения спланирована закупка более 25 тысяч современных парашютов и комплектов средств десантирования ВВСТ и грузов", - уточнил командующий.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МД "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.
28.04.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
ВГТЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год

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