ВДВ до 2020 года получат более 300 единиц БМД-4М и БТР "Ракушка"
|
|
Боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4М
Источник: http://www.tplants.com/
УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Воздушно-десантные войска России до 2020 года получат более 300 боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка", сообщил в пятницу командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
В Ульяновске в пятницу прошла торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В присутствии командующего войсками бригаде было передано около 50 единиц новейшей техники.
"С 2016 года в войска поступают модернизированные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и многоцелевые бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", до 2020 года мы планируем получить более 300 единиц этой техники", - сказал Сердюков.
Он добавил, что артиллерийские части и подразделения получат более 100 современных средств радиолокационной разведки, орудий, минометов и противотанковых средств, а подразделения противовоздушной обороны - почти 200 единиц техники и вооружения.
"В части авиационных средств обеспечения спланирована закупка более 25 тысяч современных парашютов и комплектов средств десантирования ВВСТ и грузов", - уточнил командующий.
БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.
БТР-МД "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.
|
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.05.2017 ВДВ РФ в течение двух лет получат новый самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1"
16.03.2016 Тормоз для авианосца
25.01.2016 ВДВ наращивают мощь
06.02.2014 Курс на досрочное выполнение госконтрактов
06.12.2013 «Тракторные заводы» по выполнению госконтрактов по переоснащению Армии держат курс на опережение
07.08.2013 Перспективы «крылатой пехоты»
24.04.2013 ВДВ РФ получат в этом году 7 БМД-4М вместо 10 из-за роста стоимости изделия
04.03.2013 Десант сражается за новую технику