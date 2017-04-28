Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Фрегат "Адмирал Эссен" отправился в Черное море из Балтики

02.05.2017 ИТАР-ТАСС 77 0
0
Понравилась новость?
 +1
Фрегаты модифицированного проекта 11356
Сторожевые корабли (фрегаты) модифицированного проекта 11356 "Адмирал Эссен" (впереди) и "Адмирал Григорович" в Балтийске. 19.10.2015
Источник: Drakon 64 / forums.airbase.ru

Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр- НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Второй фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен", построенный для Черноморского флота, начал переход из Балтики в Севастополь. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба флота.

"Первый серийный фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" приступил к выполнению межфлотского перехода с Балтийского флота к месту постоянной дислокации", - сказали в пресс- службе.

"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом проекта 11356 и первым серийным кораблем этого проекта. Он назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена. Передача фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр- НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров.
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
А-190
Штиль-1
Проекты
11356 Буревестник
БФ
ЧФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.05 05:06
  • 4
Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
  • 02.05 04:56
  • 38
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 02.05 04:55
  • 99
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 02.05 04:53
  • 31
Первый полет ПАК ДА запланирован к 2025 году
  • 02.05 04:51
  • 171
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 02.05 04:29
  • 1
Китай выразил России благодарность за поддержку в освоении космоса
  • 02.05 03:38
  • 2
Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера
  • 02.05 03:23
  • 3
Подрыв боеголовок и сбой сознания
  • 02.05 02:46
  • 1
Доля частных инвесторов в капитале "Калашникова" вырастет до 75%
  • 02.05 02:43
  • 1
США готовятся к войне в подземельях
  • 02.05 02:38
  • 1
Убитый в СИЗО чиновник "Роскосмоса" утратил право на реабилитацию
  • 02.05 02:28
  • 1
Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%
  • 02.05 01:10
  • 1
Всем спасибо, все свободны
  • 01.05 23:09
  • 1
Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД» пойдет в серию с 2021 года
  • 01.05 20:54
  • 104
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
другие обсуждаемые темы