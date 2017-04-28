Фрегат "Адмирал Эссен" отправился в Черное море из Балтики
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Сторожевые корабли (фрегаты) модифицированного проекта 11356 "Адмирал Эссен" (впереди) и "Адмирал Григорович" в Балтийске. 19.10.2015
Источник: Drakon 64 / forums.airbase.ru
Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр- НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Второй фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен", построенный для Черноморского флота, начал переход из Балтики в Севастополь. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба флота.
"Первый серийный фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" приступил к выполнению межфлотского перехода с Балтийского флота к месту постоянной дислокации", - сказали в пресс- службе.
"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом проекта 11356 и первым серийным кораблем этого проекта. Он назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена. Передача фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года.
Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр- НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров.
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28.04.2017
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