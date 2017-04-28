В Латинской Америке хотят закупить российские МиГ-29М и Су-30МК2



Cy-30MKM (LIMA 2013). Фото: Марина Лысцева, fotografersha.livejournal.com Cy-30MKM (LIMA 2013). Фото: Марина Лысцева, fotografersha.livejournal.com

МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. ВВС ряда стран Латинской Америки изыскивают возможности для закупки в России самолетов МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200, сообщил журналистам начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов, возглавляющий делегацию компании на выставке FAMEX-2017 в Мексике.

"Высокотехнологичная продукция предприятий авиационной промышленности России позволяет Рособоронэкспорту удерживать лидирующие позиции в авиационном сегменте мирового рынка вооружений, в том числе в латиноамериканском регионе. Некоторые страны Латинской Америки уже прислали заявки на закупку российских учебно-боевых самолетов Як-130. Кроме того, ВВС ряда стран изыскивают возможности для закупки в России самолетов МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200", - сказал Денисов.

По его словам, за более чем 15-летний период, прошедший с момента основания "Рособоронэкспорта", в латиноамериканский регион по линии компании было поставлено российских вооружений и военной техники на сумму более 10 миллиардов долларов. "Это очень серьезный показатель нашей успешной работы здесь, в этом отдаленном от России регионе, причем в условиях жесточайшей конкуренции со стороны основных мировых производителей продукции военного назначения, в первую очередь США", - заметил представитель Рособоронэкспорта.

Денисов сообщил, что сейчас компания участвует в ряде тендеров в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике и Перу. "Мы, естественно, надеемся на победу в каждом из них. Тематика этих тендеров разная, как сухопутная, так и авиационная", - рассказал он.

Денисов отметил, что российская автомобильная техника пользуется повышенным вниманием и спросом в Латинской Америке. "Для современных специальных подразделений латиноамериканских государств, которые активно противостоят террористам и наркодельцам, необходима высокомобильная, мощная и неприхотливая колесная техника, способная пройти по любому бездорожью. Рособоронэкспорт предлагает своим партнерам в регионе образцы, отвечающие этим жёстким требованиям и готовые к использованию в экстремально сложных климатических и боевых условиях", - сказал представитель компании.