Власти Турции рассказали о спасении моряков с судна "Лиман"
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Разведывательный корабль «Лиман»
Источник: kchf.ru
Из 78 членов экипажа затонувшего исследовательского судна Черноморского флота России "Лиман" 63 человека были спасены турецкой береговой охраной, 15 — членами экипажа грузового судна Youzarsf H, с которым столкнулся российский корабль. Об этом РИА Новости сообщили в управлении информации и печати аппарата премьер-министра Турции.
В пресс-службе дирекции береговой охраны сообщили, что состояние 78 спасенных человек удовлетворительное.
По данным охраны, 81-метровое грузовое судно Youzarsif-H под флагом Того, перевозившее живой скот, столкнулось с российским разведывательным судном "Лиман" недалеко от входа в Босфор. Сразу после получения Стамбульской береговой охраной сигнала SOS в район столкновения были направлены спасательные судна-тягачи и скоростные катера.
"Лиман" затонул днем 27 апреля, получив после столкновения пробоину в правом борту ниже ватерлинии. Инцидент произошел в 11:53 мск. Причиной столкновения СМИ называют туман.
Средний разведывательный корабль (официально — "гидрографическое судно") проекта 861 "Лиман" был построен в польском Гданьске в 1970 году. Полное водоизмещение корабля около 1,5 тысячи тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Судно было оснащено аппаратурой радиотехнической разведки и радиоразведки, а также гидроакустическим комплексом.
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28.04.2017
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