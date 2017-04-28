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Экипаж судна "Лиман" вернут в Россию самолетом

02.05.2017 Lenta.ru 67 0
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Лиман
Средний разведывательный корабль проекта 861 «Лиман»
Источник: twitter.com

Экипаж затонувшего в турецких водах исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" доставят на родину самолетом военно-транспортной авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как отмечается, такое решение принято в связи с затруднениями судоходства в проливе Босфор из-за неблагоприятных погодных условий.

"В настоящее время все члены экипажа корабля находятся на борту самолета и в ближайшее время будут доставлены на базу Черноморского флота", — говорится в сообщении.

Корабль "Лиман" столкнулся с грузовым судном Youzarsif-H под флагом Того, перевозившим живой скот, и затонул в четверг, 27 апреля, получив после столкновения пробоину в правом борту ниже ватерлинии. Причиной столкновения СМИ называют туман.

Средний разведывательный корабль (официально — "гидрографическое судно") проекта 861 "Лиман" построен в Гданьске в 1970 году. Полное водоизмещение корабля около 1,5 тысячи тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Оно было оснащено аппаратурой радиотехнической разведки и радиоразведки, а также гидроакустическим комплексом.
28.04.2017
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