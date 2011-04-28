Диверсификация: развитие кластерных механизмов в оборонно-промышленном комплексе



Многоцелевой истребитель МиГ-35

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Многоцелевой истребитель МиГ-35Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В статье рассмотрен ряд проблемных вопросов развития и диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса, разработаны предложения по внесению изменений в законодательство, регулирующее вопросы промышленной политики в данной сфере.

Потребность в оснащении Вооруженных Сил Российской Федерации новыми образцами вооружения, участие предприятий ОПК в военно-техническом сотрудничестве и внешней торговле наукоемкой высокотехнологичной продукцией гражданского и двойного назначения вызывают необходимость создания условий для повышения инновационной активности в ОПК. Крайне необходима и интенсификации процессов перехода интегрированных структур ОПК (ИС ОПК) на современную индустриальную бизнес-модель, в том числе для повышения доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения от общего объема продукции ОПК:

до 17% к 2020 году,

до 30% к 2025 году,

до 50% к 2030 году.

Необходимо понимать, что процесс перехода ИС ОПК на современную индустриальную бизнес-модель – сложный и длительный процесс преобразований, включающий набор целей, планируемых мероприятий, систему мотивации и способы финансирования. Причем только построение максимально гибкой технологической кооперации, основанной на эффективном взаимодействии структурных элементов национальной инновационной системы,обеспечит требуемые темпы диверсификации.

В этих условиях, развитие кластерных механизмов может решить целый ряд проблем, связанных с недостаточной финансовой устойчивостью предприятий ОПК в условиях сокращения государственного оборонного заказа (ГОЗ), низкой инновационной активностью и отсутствием развитых моделей взаимодействия с малым инновационными предприятиями.

Практика показывает, что действующие промышленные кластеры не способны в полной мере решить целый ряд специфических задач, связанных с диверсификацией ИС ОПК, таких как необходимость использования сведений, составляющих государственную тайну, взаимодействие с военными представителями, различные военные государственные стандарты, особая терминология и т.д.

Очевидно, что кластерный подход не может функционировать без «генератора технологических инноваций» – научно-образовательного и кадрового центра, роль которого может взять на себя ведущий военный вуз. При этом развитие связей военной вузовской науки и регионального производства не только позволит учебным заведениям соответствовать задачам проектов федерального уровня (например, «Вузы как центры пространства создания инноваций», «Эффективная армия»), но и сможет в полной мере реализовать потенциал военных вузов в качестве базовых профильных научных организаций для кластера, станет дополнительным фактором эффективного развития промышленного потенциала и диверсификации ОПК.

Считаем, что базовое условие успешного вхождения военного вуза в кластерные проекты – обеспечение его деятельности по трем направлениям: образовательная деятельность, вовлеченность в региональное развитие, фундаментальные и прикладные исследования. Причем, сам процесс кластеризации ОПК должен базироваться на сочетании традиционных и инновационных организационных подходов к развитию контрактно-конкурсных механизмов в сфере ГОЗ.

В цеху Курганмашзавода Источник: Александр Алпаткин / РГ

Учитывая изложенное, предлагается инициировать в установленном порядке процедуры по внесению изменений в законодательство, регулирующее вопросы промышленной политики, с учетом всех аспектов кластерного развития ОПК, в частности, предлагается:

обеспечить совершенствование механизмов программно-целевого планирования в целях выстраивания долгосрочных партнерских отношений между всеми участниками выполнения ГОЗ, включая организации, представляющие фундаментальную науку, отраслевые институты и конструкторские бюро, предприятия ОПК, их поставщиков и подрядчиков, обеспечить активное привлечение генеральных конструкторов и технологов;

сместить акцент при контроле закупок и оценке действий менеджмента предприятий от исключительно внешних формальных показателей (% закупки по конкурсу, % закупки по аукциону, % закупки у единственного поставщика) к комплексному анализу (с учетом таких факторов как, например, «обоснованность закупок у единственного поставщика», «обоснованность ценообразования»);

обеспечить развитие механизмов «кластерных закупок» в качестве дополнения либо альтернативы конкурсным процедурам, развитие механизмов государственно-частного партнерства, обеспечение взаимовыгодного, а не навязанного привлечения к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства.

Представляется также целесообразным проведение оценки результатов закупок не только по степени их открытости и «конкурентности», но и по своевременности и качеству выполнения заданий ГОЗ при одновременной конкурентоспособности на мировом рынке выпускаемой продукции гражданского и двойного назначения.

Елена Александровна Антипина, генеральный директор Института государственно-частного планирования (АО «Институт ГЧП»)

Денис Александрович Журенков, начальник отдела

информационно-аналитического обеспечения ФГУП «ЦНИИ «Центр» (Минпромторг России), член рабочей группы по развитию конкуренции в сфере государственного оборонного заказа

Экспертного совета в сфере ГОЗ при ФАС России