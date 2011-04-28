"Россия послала ясный сигнал США"



Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD

Источник: https://wikimedia.org/ Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAADИсточник: https://wikimedia.org/

В Совфеде прокомментировали заявление Генштаба о ядерной угрозе США

В Совфеде прокомментировали доклад представителя Генштаба на VI Московской конференции по международной безопасности о подготовке США к упреждающему ракетно-ядерному удару по России с помощью установок ПРО. В комитете по обороне и безопасности верхней палаты парламента считают, что гарантия защиты от такого удара - возможность жесткого ответа со стороны российских стратегических ядерных сил. Российские специалисты отмечают, что американскую ПРО могут преодолевать современные ракеты с маневрирующими боевыми блоками.

Главная гарантия сохранения мира - способность России "самым жестким образом" ответить на возможный ядерный удар со стороны США, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так сенатор прокомментировал выступление первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира на VI Московской конференции по международной безопасности. Последний в своей речи объяснил, что система противоракетной обороны (ПРО) США в Европе создает возможность для внезапного ядерного удара по России.

"Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат - мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем", - объяснил Клинцевич на своей странице в Facebook.

При этом российским же гражданам нечего опасаться: "ситуация под контролем", подчеркнул сенатор.

В российском Генштабе считают, что американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории нарушают сложившийся паритет стратегических вооружений, вынуждают другие государства принимать ответные меры и осложняют диалог по вопросам ядерного разоружения. По данным Минобороны, за последние 15 лет Вашингтон потратил на ПРО $130 млрд. В ближайшие пять лет американские власти выделят на эти цели еще около $55 млрд.

"Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", - рассказал Познихир.

Генерал также уточнил, что Иран и Северная Корея, которых в США позиционируют как "главную угрозу", располагают максимум десятком баллистических ракет средней дальности. По мнению Познихира, главной целью американской ПРО являются Россия и Китай.

"США заявляют о ненаправленности противоракетной системы против России и Китая. Однако… результаты компьютерного моделирования свидетельствуют об обратном", - объяснил военачальник.

Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа ранее подтвердила, что намерена продолжать работу по созданию системы ПРО. Новые элементы ПРО будут включать в себя противоракеты, размещенные в Румынии и Польше.

По словам Познихира, к 2018 году в Румынии и Польше будут развернуты наземные противоракетные комплексы "Иджис эшор". При этом универсальные пусковые установки МК-41 позволяют разместить в них не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк". В России считают их появление в Восточной Европе нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В феврале США и Япония испытали для системы "Иджис" новую противоракету совместной разработки. Новая SM-3 Block IIA способна перехватывать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности, заявлял ранее представитель Агентства по противоракетной обороне США.

Боевая часть этой противоракеты представляет собой модернизированный увеличенных размеров перехватчик кинетического действия или, другими словами, снаряд, предназначенный для прямого попадания в цель, а не осколочно-фугасного действия.

SM-3 Block IIA также оснащена новой радиолокационной аппаратурой с повышенными возможностями по выделению боевых блоков баллистических ракет на фоне ложных целей.

Кроме того, за счет второй и третьей ступеней диаметром 21 дюйм (53,3 см) новая противоракета располагает увеличенным полетным временем и возросшими возможностями перехвата в космосе, объяснил представитель Агентства по противоракетной обороне США Кристофер Скрибэло. Использование увеличенного разгонно-маршевого двигателя повысило конечную скорость ракеты в 1,5 раза - примерно до 5 км/с, а дальность - до 1000 км.

"Ракета, разработанная совместно японской и американской промышленностью, жизненно важна для обеих наших стран и в конечном счете улучшит нашу способность защитить себя от возрастающих угроз применения баллистических ракет во всем мире", - заявлял директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джим Сиринг.

В декабре 2015 года американская компания Raytheon получила контракт на производство противоракет SM-3 Block IIA на $543 млн.

Японские соисполнители программы производят примерно 50% комплектующих, а Raytheon стала системным интегратором проекта. Сейчас Raytheon совместно с Агентством по противоракетной обороне США модернизируют также ракету SM-3 Block IB, рассказывал руководитель программы SM-3 Block IIA Кеньон Хайзер. По его словам, некоторые технологии, которые были применены на SM-3 Block IIA, в том числе программное обеспечение, будут внедрены и на SM-3 Block IB.

Кроме того, Пентагон планирует модернизацию зенитно-ракетных систем (ЗРС) Patriot, которая затронет ракеты, РЛС, систему управления огнем и будет интегрирована с системой ПРО THAAD.

Однако вряд ли кинетический перехват аэродинамической цели сработает против маневрирующих боевых блоков, которые состоят на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, объяснял ранее "Газете.Ru" российский эксперт Константин Макиенко.

В ВВС США сейчас также идет активная модернизация ядерных сил. В планах Пентагона создать 400 новейших межконтинентальных баллистических ракет. За контракт на сумму более $48,5 млрд конкурируют Boeing, Lockheed и Northrop.

Основная идея модернизации ядерного арсенала, по мнению американских военных, заключается в том, чтобы исключить появление иллюзий превосходства над США у любого потенциального противника, включая Россию и Китай.

При этом в США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) 1987 года и создании ракетных бригад наземного базирования, выходящих за указанные в документе параметры, имея в виду, по всей видимости, новые ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер".

Отдел "Армия"