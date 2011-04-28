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США изучают возможность перезаключения Договора о РСМД и выхода из него

28.04.2017 ИТАР-ТАСС 94 0
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Администрация США также рассматривает возможность выхода из Договора, отметил глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Харри Харрис

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вашингтон рассматривает возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выхода из него. Об этом сообщил в среду глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Харри Харрис. Он выступил в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению ситуации в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Американский военачальник несколько раз посетовал на то, что Китай не связан ДРСМД. Харрис, в частности, уточнил, что "примерно 95%" определенного ракетного арсенала Пекина "нарушало бы ДРСМД, если бы Китай являлся подписавшей его стороной". В связи с этим конгрессмен Хэл Роджерс (республиканец, от штата Кентукки) поинтересовался у командующего ПАКОМ, не следует ли США "рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД или выхода" из него в свете обвинений в адрес России в нарушении данного договора. "Сэр, это политический вопрос, который, как я знаю, рассматривается", - ответил Харрис.

При этом он утверждал, что "Россия нарушает ДРСМД в части, касающейся обычных", а не ядерных ракет. Роджерс спросил у Харриса, можно ли считать определенную скованность Пентагона ДРСМД своего рода разоружением США в одностороннем порядке применительно к данным конкретным видам ракет. "Я бы сказал, что мы (то есть США) в одностороннем порядке не действуем творчески в плане разработки собственных вооружений", - сказал на это адмирал.

Харрис подчеркнул, что его тревожит в первую очередь разработка Китаем гиперзвукового оружия. "Что мы (США) можем сделать, так это разработать свои собственные гиперзвуковые вооружения и усовершенствовать (системы) защиты от них. Тем не менее, одной из проблем является стоящий перед нами вопрос о ДРСМД. Создание гиперзвуковых вооружений, способных стать ровней китайскому оружию, исключено ДРСМД", - заявил военачальник.

Адмирал также отметил, что ему не известно об "обсуждениях с целью включить Китай в существующий ДРСМД или заключить с Китаем отдельный договор" на этот счет.

Кроме того, Харрис выразил мнение, что Пекин "следит за примером России на Украине и применяет аспекты этого в Южно-Китайском море".

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

О договоре

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР Договор приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса).

Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

Кроме того, ликвидации подлежали пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. Стороны также обязались не производить и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности. В целях контроля за соблюдением положений Договора каждой стороне было предоставлено право проводить инспекции в течение 13 лет. 31 мая 2001 года Россия и США закончили инспекционную деятельность.

Договор является бессрочным. Каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что "связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы". Уведомление о выходе из ДРСМД должно быть сделано за шесть месяцев.
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Белоруссия
Бельгия
Великобритания
Германия
Казахстан
Китай
Нидерланды
Россия
Словакия
США
Украина
Проекты
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит

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