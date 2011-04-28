

Средний разведывательный корабль проекта 861 «Лиман»

Источник: twitter.com Средний разведывательный корабль проекта 861 «Лиман»Источник: twitter.com

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters, разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с торговым судном. Инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в 11:53 мск. В результате столкновения с судном, первоначально названном в сообщении Минобороны «Ашот-7», «Лиман» получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии. В район аварии вышли корабли Черноморского флота.

Впоследствии береговая охрана Турции уточнила, что с «Лиманом» столкнулось судно-скотовоз «Youzarsif H», шедшее из румынского порта Мидия в иорданскую Акабу. Это построенное в 1977 году судно дедвейтом 2103 тонны приписано к тоголезскому порту Ломе и действует в интересах ливанской скотопромышленной компании Hammam Livestock. Как пояснили в ведомстве, судно в результате инцидента «почти не получило существенного ущерба и продолжает движение по своему маршруту».

Вести.Ru также сообщают, что в Минобороны РФ опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля. Весь экипаж в числе 78 человек спасен, и находится на борту турецкого спасательного судна. В ближайшее время к месту происшествия подойдет находящееся в 1,5 милях российское судно «Улус-Стар». Оно доставит экипаж на базу Черноморского Флота.

Также стало известно, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил председателю российского правительства Дмитрию Медведеву, чтобы выразить сожаление в связи с крушением российского разведывательного корабля «Лиман» в Черном море.