Филиппины указали на невозможность размещения российской военной базы



Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»

Источник: vl.ru Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»Источник: vl.ru

Филиппины не рассматривают вопрос размещения на своей территории российской военной базы. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана в интервью "Интерфаксу". Он отметил, что такие действия противоречат Конституции Филиппин и невозможны.

Вместе с тем Лорензана высоко оценил прошедшую в Москве конференцию по международной безопасности. "Я считаю эту конференцию очень полезной, я внимательно следил за обсуждениями на ней в предыдущие годы, очень важно обсуждать такие проблемы, как терроризм", — подчеркнул он.

В конце марта президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил российским кораблям свободно заходить в территориальные воды страны. Он отметил, что отныне корабли ВМФ России смогут швартоваться у берегов Филиппин, предварительно уведомив об этом власти страны.

В начале января филиппинский лидер осмотрел большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Трибуц", который зашел в порт Манилы. "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" прибыли в столицу для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом.

Дутерте в ходе осмотра выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником для его страны.