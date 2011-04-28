Филиппины указали на невозможность размещения российской военной базы
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Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru
Филиппины не рассматривают вопрос размещения на своей территории российской военной базы. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана в интервью "Интерфаксу". Он отметил, что такие действия противоречат Конституции Филиппин и невозможны.
Вместе с тем Лорензана высоко оценил прошедшую в Москве конференцию по международной безопасности. "Я считаю эту конференцию очень полезной, я внимательно следил за обсуждениями на ней в предыдущие годы, очень важно обсуждать такие проблемы, как терроризм", — подчеркнул он.
В конце марта президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил российским кораблям свободно заходить в территориальные воды страны. Он отметил, что отныне корабли ВМФ России смогут швартоваться у берегов Филиппин, предварительно уведомив об этом власти страны.
В начале января филиппинский лидер осмотрел большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Трибуц", который зашел в порт Манилы. "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" прибыли в столицу для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом.
Дутерте в ходе осмотра выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником для его страны.
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27.04.2017
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