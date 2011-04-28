Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Филиппины указали на невозможность размещения российской военной базы

28.04.2017 Lenta.ru 54 0
0
Понравилась новость?
 0
БПК «Адмирал Трибуц»
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru

Филиппины не рассматривают вопрос размещения на своей территории российской военной базы. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана в интервью "Интерфаксу". Он отметил, что такие действия противоречат Конституции Филиппин и невозможны.

Вместе с тем Лорензана высоко оценил прошедшую в Москве конференцию по международной безопасности. "Я считаю эту конференцию очень полезной, я внимательно следил за обсуждениями на ней в предыдущие годы, очень важно обсуждать такие проблемы, как терроризм", — подчеркнул он.

В конце марта президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил российским кораблям свободно заходить в территориальные воды страны. Он отметил, что отныне корабли ВМФ России смогут швартоваться у берегов Филиппин, предварительно уведомив об этом власти страны.

В начале января филиппинский лидер осмотрел большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Трибуц", который зашел в порт Манилы. "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" прибыли в столицу для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом.

Дутерте в ходе осмотра выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником для его страны.
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Филиппины
Продукция
Адмирал Трибуц
Борис Бутома
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 1155

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 00:53
  • 42
Эксперт сомневается в возможной потере Россией лидирующих позиций в экспорте вооружений из-за санкций Запада
  • 28.04 00:10
  • 11
Источник: бросковые испытания "Сармата" сдвинуты на второй квартал 2017 г.
  • 27.04 23:44
  • 310
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 27.04 23:24
  • 4
В РФ планируют возродить проект белорусской мини-АЭС советских времён
  • 27.04 21:51
  • 2
Усилена конструкция Т-50
  • 27.04 20:35
  • 951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 20:14
  • 1
В Генштабе РФ предлагают приравнять к агрессии использование информационного оружия
  • 27.04 20:12
  • 1
Вексельберг пообещал Путину создать летательный аппарат для полета вокруг Земли
  • 27.04 20:06
  • 1
Американские ученые предложили с помощью астероида создать озеро на Марсе
  • 27.04 20:02
  • 1
Генпрокуратура предложила блокировать экстремистские сайты без судебного решения
  • 27.04 19:51
  • 63
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 27.04 19:16
  • 4
Техника на гусеничной платформе "Курганец-25" пойдет в серию с 2021 года
  • 27.04 19:09
  • 4
Генштаб: США создают системы, позволяющие нанести удар по России с орбиты
  • 27.04 18:34
  • 31
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 27.04 18:08
  • 6
Чуть помедленнее
другие обсуждаемые темы