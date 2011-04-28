Путин в пятницу на заседании Совбеза обсудит антинаркотическую политику
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Владимир Путин и Дмитрий Рогозин (слева направо)
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу на заседании Совета безопасности РФ рассмотрит ход реализации стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ, на котором планируется рассмотреть ход реализации стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года и обсудить дополнительные меры по противодействию распространению наркомании", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, с основным докладом выступит глава МВД России Владимир Колокольцев.
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27.04.2017
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