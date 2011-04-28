DCNS построит 5 фрегатов «Белхарра» для ВМС Франции



​Фрегат Auvergne на ходовых испытаниях

Источник: navaltoday.com ​Фрегат Auvergne на ходовых испытанияхИсточник: navaltoday.com

ЦАМТО, 27 апреля. В соответствии с решением, принятым министерским комитетом по инвестициям, Генеральная дирекция по вооружениям Минобороны Франции подписала с компанией DCNS контракт на разработку проекта и постройку пяти средних фрегатов FTI (Fregate de Taille Intermediaire).

Фрегаты предназначены для поставки французскому флоту.

DCNS намерена предложить МО Франции французскую версию фрегата «Белхарра» (Belh@arra). Первый из пяти фрегатов должен быть поставлен в 2023 году и войдет в боевой состав флота в 2025 году. Стоимость контракта пока не разглашается. Ранее предполагалось, что на постройку всех пяти кораблей потребуется около 3,8 млрд. евро.

Фрегат для ВМС Франции будет разработан DCNS в сотрудничестве с «Талес» (Thales), которая обеспечит поставку для оснащения корабля РЛС нового поколения.

Программа FTI позволит обеспечить загрузку предприятий «DCNS групп» на ближайшую перспективу. Конструкторское бюро компании оценивает трудозатраты на создание проекта в 2 млн. рабочих часов.

Новые корабли заменят фрегаты класса «Лафайет» и дополнят восемь многоцелевых фрегатов FREMM и два фрегата ПВО класса «Оризон». В результате к 2030 году в боевом составе ВМС Франции будет насчитываться 15 кораблей класса «фрегат».

Предполагается, что новый фрегат будет представлять собой современный боевой корабль водоизмещением 4000 т, предназначенный для выполнения широкого спектра задач, включая проецирование силы, борьбу с подводными лодками и воздушными угрозами. Фрегат будет оборудован усовершенствованной системой самообороны, ЗРК с ЗУР «Астра-30» компании MBDA, новой РЛС «Си Файр» (SEA FIRE) компании «Талес», широким спектром цифровых технологий, включая систему боевого управления последнего поколения.

Интеграция самых современных цифровых технологий будет гарантировать, что корабль сможет оставаться на вооружении в течение 40 лет. Предусмотрена возможность модернизации систем обработки данных с учетом изменения выполняемых задач, появления новых угроз и разработки новых технологий.

DCNS рассчитывает, что фрегат «Белхарра» будет востребован и на мировом рынке, подобно фрегатам класса «Лафайет», более 20 из которых были экспортированы. В линейке предложений DCNS новый фрегат займет позицию между 6000-тонным многоцелевым фрегатом FREMM и 2500-3000-тонным корветом класса «Говинд».

Как ранее сообщал ЦАМТО, макет фрегата FTI был впервые представлен на выставке «Евронаваль-2016». Концепция предусматривала постройку малозаметного фрегата длиной 122,25 м с измененной носовой частью, обеспечивающей улучшение мореходных качеств и снижение акустической сигнатуры.

Комбинированная дизельная главная энергетическая установка типа CODAD мощностью 32 МВт должна обеспечить максимальную скорость хода 27 узлов, дальность плавания составит 5000 морских миль на крейсерской скорости. На борту смогут разместиться 150 человек, включая 110 человек экипажа и авиагруппу из 15 человек.

В состав вооружения фрегата предполагается включить 76/62-мм артиллерийскую установку «Супер Рапид», 8 ракет «Экзосет» Блок.3, 8-контейнерную ВПУ «Сильвер A50» с ЗУР «Астер-30», два дистанционно управляемых модуля вооружения компании «Некстер» с 20-мм пушкой, 12,7-мм пулеметы, два двухтрубных торпедных аппарата с легкими торпедами. Потенциально возможна установка 127-мм АУ вместо 76-мм.

В кормовой части корабля будут размещены вертолетная площадка и ангар, обеспечивающие применение вертолета NH-90 «Кайман» или AS-565 «Пантер». В ангаре также может разместиться один БЛА вертолетного типа. Кроме того, фрегат может нести быстроходный катер ECUME.