Вьетнам может получить американский патрульный катер класса «Гамильтон»



Американский сторожевой корабль береговой охраны «Даллас», класса "Гамильтон". Источник: nfront.blogspot.com Американский сторожевой корабль береговой охраны «Даллас», класса "Гамильтон". Источник: nfront.blogspot.com

ЦАМТО, 27 апреля. Согласно данным Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA), недавно выведенный из состава Береговой охраны США патрульный катер класса «Гамильтон» может быть передан Вьетнаму.

Патрульный катер (WHEC-722) «Моргентау» класса «Гамильтон» был снят с вооружения 18 апреля в Гонолулу после 50 лет эксплуатации. Сделка стала возможной после полной отмены США санкций в отношении Вьетнама в 2016 году.

По информации Береговой охраны США, Государственный департамент США согласовывает передачу «Моргентау» в рамках «Закона о помощи иностранным государствам» (Foreign Assistance Act), который позволяет передачу избыточных вооружений в качестве гранта дружественным иностранным государствам. Страна, куда планируется передача, названа не была, однако согласно размещенной на сайте DSCA базе данных программы EDA (Excess Defense Articles), получателем корабля может стать Вьетнам. Пока не ясно, в состав какой структуры планируется включить «Моргентау».

Версия базы данных EDA от 13.04.2017 г. содержит информацию о том, что Вьетнам представил запрос на поставку трех кораблей класса «Гамильтон», однако одобрена была передача лишь одного. Стоимость (WHEC-722) «Моргентау» с сопутствующим оборудованием оценивается в 8 млн. долл. Примечательно, что в версии базы от 24.04.2017 г. данные о продаже катера касса «Гамильтон» Вьетнаму уже отсутствуют, а предыдущая версия файла удалена. О чем это говорит, не вполне понятно. То ли администрация США хочет до определенного времени скрыть информацию о продаже, то ли по каким-то причинам с реализацией проекта возникли проблемы.

В той же базе EDA также содержатся данные о направленном Вьетнамом в 2014 году запросе на поставку двух патрульных катеров класса «Айленд», который в итоге был отклонен.

Справочно:

Ранее снятые с вооружения Береговой охраны США катера касса «Гамильтон» также передавались Бангладеш, Нигерии и Филиппинам.

После ослабления эмбарго в отношении Вьетнама в 2014 году Соединенные Штаты уже поставили Береговой охране этой страны шесть быстроходных патрульных катеров класса «Дефиант-75» компании «Метал шарк» (Metal Shark), стоимость которых составила 18 млн. долл. Катера были переданы без вооружения.