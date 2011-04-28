Индия запустила БР средней дальности
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Индийская баллистическая ракета Agni-III
Источник: www.ndtv.com
Сегодня Индия успешно запустила БР средней дальности Agni-III, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (27 апреля).
Пуск был выполнен в 9.12 утра с полигона Абдул-Калам у побережья Одиша. Дальность стрельбы двухступенчатой твердотопливной БРСД от 3000 до 5000 км, длина 17 м, диаметр 2 м, стартовая масса ок. 22 т.
Скорость ракеты до 7 км/с, может нести ядерную боеголовку мощностью от 15 до 250 кт или обычную массой от 2 до 2,5 т. В настоящее время ожидается официальное подтверждение пуска от министерства обороны.
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27.04.2017
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