Японские "Апачи" получат новые лазерные целеуказатели
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AH-64DJP сил самобороны Японии
Источник: Toshi Aoki - JP Spotters
Компания Lockheed Martin получила контракт на модернизацию прицельной дневной-ночной системы M-TADS/PNVS японских ударных вертолетов AH-64DJP Apache, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-релиз компании (26 апреля).
В соответствии с контрактом компания поставит 14 датчиков лазерного целеуказания M-DSA до 2020 года, техобслуживание будет вестись по отдельному контракту, рассчитанному на три года. Отмечается, что этот датчик значительно увеличит боевые возможности вертолета.
Компания "Локхид Мартин" поставила своим клиентам более 1350 прицельных систем M-TADS/PNVS, в том числе более десятка в Японию.
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27.04.2017
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