

Центральный командный пункт американского объекта противоракетной обороны Naval Support Facility (NSF) Aegis Ashore в Девеселу (Румыния) на этапе наладочных испытаний. Май 2015 года

Источник: US Missile Defence Agency (via Jane's) Центральный командный пункт американского объекта противоракетной обороны Naval Support Facility (NSF) Aegis Ashore в Девеселу (Румыния) на этапе наладочных испытаний. Май 2015 годаИсточник: US Missile Defence Agency (via Jane's)

ЦАМТО, 27 апреля. Американская система ПРО нарушает сложившийся баланс сил сдерживания, чем ставит под угрозу реализацию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.

«Создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе», – продолжил он.

Виктор Познихир отметил, что развертывание глобальной американской ПРО последовательно разрушает сложившуюся систему международной безопасности и снижает порог применения ядерного оружия, «так как создает у США «иллюзию» безнаказанности внезапного применения стратегических наступательных вооружений под «зонтиком противоракетной обороны».

«В настоящее время элементы американской системы ПРО размещены на континентальной части США, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Морские средства перехвата баллистических ракет развернуты вблизи побережья России и Китая», – отметил Виктор Познихир.

Более подробно тезисы выступления первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира на VI Московской конференции по международной безопасности публикует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.