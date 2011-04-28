ВМС США получат новый радар для авианосцев и десантных кораблей



Антенная система Enterprise Air Surveillance Radar (EASR)

Источник: americansecuritytoday.com Антенная система Enterprise Air Surveillance Radar (EASR)Источник: americansecuritytoday.com

Компания Raytheon и ВМС США провели предварительный обзор конструкции нового радара EASR для авианосцев и десантных кораблей, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (27 апреля).

EASR (Enterprise Air Surveillance Radar) обеспечит повышенную производительность системы, позволяя одновременное наблюдение за воздушной и надводной обстановкой на больших дальностях. Новая РЛС придет на смену Volume Search Radar (авианосцы класса CVN 78) и AN/SPS-48 и AN/SPS-49 (на других классах кораблей), будет построена по модульному принципу и унаследует многие технологии новейшей многофункциональной РЛС AN/SPY-6 (эсминцы DDG 51 версии Flight III).

По данным deagel.com, новый радар будет интегрирован на авианосец USS Kennedy и десантный корабль LHA 8 соответственно в 2023 и 2020 годах.