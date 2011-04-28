Ракетный корабль "Самум" впервые отработал задачи ПВО с береговыми войсками



Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота

Источник: politros.com Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флотаИсточник: politros.com

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота отрабатывает действия одиночного корабля в море по предназначению в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, говорится в сообщении отдела информобеспечения ЧФ.

"В рамках учения по организации обороны от средств воздушного нападения противника корабль провёл артиллерийскую стрельбу по воздушной цели. Для ее обеспечения впервые был привлечен расчёт миномёта "Поднос" из состава отдельной бригады морской пехоты флота. Морские пехотинцы в интересах корабля выполнили с палубы "Самума" стрельбу осветительными минами, которые имитировали воздушные цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж провёл тренировку по уничтожению плавающей морской мины с использованием скорострельной автоматической артустановки. Также черноморцы провели в море тренировку по борьбе за живучесть и отразили атаку на корабль малоразмерной скоростной цели.

Для обеспечения действий РКВП "Самум" также привлекались самолёты Бе-12 морской авиации ЧФ, боевые корабли Крымской Военно-морской базы и вспомогательные суда.