В Хабаровске прошла внезапная проверка подразделений антитеррора
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Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Внезапная проверка подразделений антитеррора Восточного военного округа прошла в Хабаровске в рамках контрольных проверок зимнего периода обучения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
"Подразделения противодействия терроризму Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге сегодня в Хабаровске. Сигнал о попытке незаконного вооруженного формирования прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены. Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях блокировали условных террористов в помещении контрольно-пропускного пункта", - сообщил Гордеев.
Установив дымовую завесу для дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть помещение.
"Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов", - отметил Гордеев.
Также в ходе проверки военные отработали эвакуацию условно раненого военнослужащего и провели химическую разведку местности на наличие отравляющих веществ.
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27.04.2017
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