В Совфеде прокомментировали слова Генштаба о возможном ядерном ударе США



Франц Клинцевич

Источник: Виталий Белоусов / РИА Новости Франц КлинцевичИсточник: Виталий Белоусов / РИА Новости

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия сможет дать жесткий ответ на возможный ядерный удар со стороны США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Слова сенатора стали ответом на заявление первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира. По словам генерала, система противоракетной обороны США в Европе создает возможность для внезапного ядерного удара по России.

"Ясный сигнал"

По мнению Клинцевича, слова Познихира были обращены к нескольким адресатам.

"Первый адресат - мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор уверен, что самой верной гарантией сохранения мира сейчас является способность Москвы "самым жестким образом ответить на возможную агрессию".

"И, наконец, самый главный адресат - российские граждане. Им нечего опасаться: ситуация под контролем", - добавил парламентарий.

Аргументы Генштаба

Российские военные считают, что американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории "создают мощный скрытый компонент" для возможного ракетно-ядерного удара.

По словам Познихира, действия США в области противоракетной обороны стимулируют гонку вооружений и вынуждают другие государства принимать ответные меры. Развертывание американской ПРО системы нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений и осложняет диалог по вопросам ядерного разоружения.

По данным Минобороны, за последние 15 лет Вашингтон потратил на ПРО 130 миллиардов долларов. В ближайшие пять лет американские власти выделят на эти цели еще около 55 миллиардов.

"Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", - сказал Познихир.

Генерал также добавил, что Иран и Северная Корея, которых США позиционируют как "главную угрозу", располагают максимум десятком баллистических ракет средней дальности.

Главная цель - Россия и Китай

Виктор Познихир отметил, что на самом деле главной целью американской ПРО являются Россия и Китай.

"Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасность, которую представляет глобальная система ПРО для стратегического баланса сил в мире. Аргументы не воспринимаются, очевидные факты игнорируются. США заявляют о ненаправленности противоракетной системы против России и Китая. Однако… результаты компьютерного моделирования свидетельствуют об обратном", - отметил российский генерал.

Что представляет собой американская ПРО в Европе

США занимаются созданием системы глобальной противоракетной обороны более десяти лет. В Москве не раз говорили, что такие действия подрывают основы стратегической стабильности.

Администрация президента Дональда Трампа ранее подтвердила, что намерена продолжать работу по созданию системы ПРО. В Вашингтоне отмечают, что главную угрозу представляют Иран и КНДР.

Система противоракетной обороны будет включать в себя две американские базы - в Румынии и Польше.

По данным российского Генштаба, к 2018 году в Румынии будет развернут наземный противоракетный комплекс "Иджис эшор". При этом американские военные уже разместили там универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет "Томагавк".

"Такие же установки планируется развернуть в Польше. В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России", - сказал накануне начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.

Профессор Академии военных наук Владимир Козин согласился с опасениями главы Генштаба.

"Конечно, это опасно. Поскольку шахты на базе в Румынии, которая уже действует, и такие же точно установки появятся на территории Польши, позволяют загружать не только оборонительные виды вооружений, но одновременно, и в этом нет никакого спора, туда можно загружать наступательные виды вооружений в виде крылатых ракет. Поэтому слова начальника российского Генштаба - совершенно справедливое замечание", - заявил Козин в эфире радио Sputnik.

"Кнопка запуска будет находиться не в Бухаресте и не в Варшаве, когда там закончится строительство комплекса, а будет находиться в руках американского военно-политического руководства. А это повышает опасность применения таких видов вооружений", - добавил военный эксперт.