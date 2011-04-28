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Россия активизирует ВТС со странами Латинской Америки

28.04.2017 РИА Новости 57 0
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Ми-171Ш в Перу
Вертолет Ми-171Ш в Перу
Источник: Министерство обороны Перу

МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Россия активизирует военно-техническое сотрудничество с Латинской Америкой, заявил журналистам начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов, который возглавляет делегацию компании на выставке FAMEX-2017 в Мексике.

По его словам, "Рособоронэкспорт" сотрудничает практически со всеми странами региона. "При этом Россия прилагает значительные усилия по укреплению своих позиций на этом рынке, предлагая в отличие от других стран не только контракты на готовые системы, но и широкий спектр услуг по постгарантийному обслуживанию, поставке запчастей, ремонту, обучению персонала эксплуатации и техническому обслуживанию продукции военного назначения, модернизации и даже лицензионному производству высокотехнологичных образцов боевой техники", - заметил Денисов.

Сегодня со странами Латинской Америки "Рособоронэкспорт" сотрудничает по самой широкой номенклатуре вооружения и военной техники российского производства, продолжил представитель компании. "Вместе с тем в центре внимания наших латиноамериканских друзей на протяжении многих лет остается российская авиационная и вертолетная техника, средства противовоздушной обороны и техника для сухопутных войск, при этом ко многим образцам внимание существенно возросло после успешных действий ВКС России в ходе антитеррористической операции в Сирии", - сказал Денисов.

Россия представляет на FAMEX-2017 более 160 образцов вооружения и военной техники. Наиболее перспективной в регионе из представленной на выставке авиационной техники "Рособоронэкспорт" считает учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренный истребитель семейства Су-30МК, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные Ми-17В-5 и Ми-171Ш, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

Российская делегация на салоне в Мексике также представила зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", бронетранспортер БТР-80А/82А, автомобили "Тигр-М" и "Урал", стрелковое оружие. В качестве натурных образцов на FAMEX-2017 выставлены вертолет Ми-17 министерства обороны Мексики и бронеавтомобиль для перевозки спецподразделений "Горец-М", который более двух месяцев испытывается мексиканской стороной в режиме "тест-драйв".

На выставке также демонстрируется проект "Комплексная система безопасности", позволяющий вырабатывать интегрированные решения по кибербезопасности, контролю воздушных и прибрежных зон, государственных границ, крупных муниципальных образований и различных объектов.
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Мексика
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ансат
БТР-80
БТР-80А
ВПК-233114 Тигр-М
Ка-52
Ми-17
Ми-17В5
Ми-26
Ми-28Н
Ми-28НЭ
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