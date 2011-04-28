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Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами

28.04.2017 ИТАР-ТАСС 75 0
Разделы: Космонавтика
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Источник: © NASA/JPL-Caltech

Аппарат сделал первое успешное погружение в кольцо планеты

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Космический зонд NASA Cassini в среду вошел в пространство между Сатурном и его кольцами, став первым научным аппаратом, который оказался на столь близком расстоянии от второй по размерам планеты Солнечной системы. Так начался последний этап его 20-летней миссии.

В четверг зонд успешно совершил первый из запланированных 22 проходов между Сатурном и кольцами и вновь начал передавать на Землю данные после перерыва на время маневра. 

"Мы это сделали! Cassini находится в контакте с Землей и отправляет данные после успешного погружения в зазор между Сатурном и его кольцами", - говорится в Twitter проекта NASA.

Данные от межпланетного зонда идут к Земле 78 минут и принимаются станцией дальней космической связи в пустыне Мохаве в Калифорнии. В рамках 22 погружений между планетой и ее кольцами NASA планирует получить изображения с новых ракурсов и данные с датчиков аппарата из тех зон, которые еще никогда не были прежде доступны человечеству.

Чтобы не повредить аппаратуру, Cassini использовал в качестве щита антенну, которая была ориентирована по направлению к частицам, из которых состоят кольца планеты. Из-за этого аппарат не имел связи с Землей во время маневра. В четверг он развернул антенну по направлению к Земле и вновь начал передавать данные.

На сайте проекта Cassini отмечается, что аппарат пролетел на 3 тыс. км выше облаков Сатурна и в 300 км от видимого внутреннего края колец. Скорость полета аппарата составляла 124 тыс. км/ч. "Ни один космический аппарат никогда не был так близко к Сатурну прежде", - приводятся на сайте проекта слова руководителя миссии Эрл Мейз. Следующее погружение в кольца Сатурна планируется провести 2 мая.

Cassini был запущен к Сатурну в 1997 году, к своей цели он подошел в 2004 году, став его первым искусственным спутником. Перед этим он совершил несколько гравитационных маневров вокруг Венеры, Земли и Юпитера.

Две недели назад стало известно, что зонд обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни.

В октябре 2015 года Cassini пролетел примерно в 50 км от поверхности южного полюса Энцелада и взял пробы для химического анализа состава его "фонтанов" - бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды с частицами льда, которые питает находящийся под поверхностью океан. Исследование продолжалось полтора года, и в итоге ученым удалось обнаружить молекулярный водород, наиболее вероятным источником которого специалисты называют гидротермальные реакции.

Планируется, что зонд будет затоплен в атмосфере Сатурна 15 сентября 2017 года.

 

 
27.04.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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