Россия направит Камеруну проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в военной сфере
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Александр Фомин
Источник: ТАСС/Андрей Епихин
ЦАМТО, 27 апреля. Россия в ближайшее время направит Камеруну проект межправсоглашения о сотрудничестве в военной сфере. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин в ходе встречи с министром-делегатом при президенте Камеруна по вопросам обороны Джозефом Бети Ассомо.
«Мы полагаем, что нашим государствам было бы полезно подписать межправсоглашение о военном сотрудничестве. Если вы в целом не против, мы готовы в ближайшее время отправить вам проект межправсоглашения», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.
По словам замминистра, этот документ заложит основы по всем направлениям военного сотрудничества России и Камеруна. Это обмен делегациями, заходы кораблей различных рангов, военное образование, обмен наблюдателями в ходе проведения учений.
«Приглашаем Камерун в июле и в августе на Международные армейские игры и форум «Армия-2017». Ждем, когда вы будете готовы не только наблюдать за Играми, но и принимать в них участие», – обратился генерал-лейтенант Александр Фомин к гостю из Камеруна.
Кроме того, российская сторона, по словам замминистра обороны РФ, подтверждает готовность обучать еще больше камерунских военнослужащих. Согласно рамочному контракту, подписанному в 2015 году, в военных вузах России обучаются около двух десятков специалистов из этой страны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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27.04.2017
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