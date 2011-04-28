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У острова Гуам потерпел крушение американский вертолет

28.04.2017 РИА Новости 53 0
Разделы: Авиация, Флот
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Вертолет MH-60R Seahawk
Огневое испытание тактической УР AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность» с борта морского вертолета MH-60R Seahawk
Источник: Commonwealth of Australia

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вертолет американских ВМС MH-6R потерпел крушение около острова Гуам в западной части Тихого океана, два пилота и член экипажа, находившиеся на борту, не пострадали, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление военного ведомства.

Авария произошла, когда вертолет совершал штатный полет. Воздушное судно базировалось на эсминце USS Sterett, который 31 марта покинул Сан-Диего.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.
27.04.2017
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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke

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