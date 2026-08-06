Чем отличаются ствольная, реактивная артиллерия и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК)

Артиллерия включает несколько видов вооружения, которые отличаются принципом работы, дальностью действия и кругом решаемых задач. Наиболее известны ствольная артиллерия, реактивные системы и противотанковые ракетные комплексы. Несмотря на общую принадлежность к средствам огневого поражения, их конструкция и назначение существенно различаются. Понимание этих отличий помогает лучше ориентироваться в военной технике и специальной литературе. Особенно, это актуально, потому что сейчас проводится набор в артиллерию на СВО.
Ствольная артиллерия
К ствольной артиллерии относятся гаубицы, пушки и минометы. Выстрел производится за счет энергии пороховых газов, которые разгоняют снаряд внутри ствола. Особенности:
- высокая точность стрельбы;
- возможность длительного ведения огня;
- широкий выбор типов боеприпасов;
- применение на различных дистанциях в зависимости от типа орудия.
Современные артиллерийские системы используют цифровые средства наведения и могут работать совместно с разведывательными комплексами.
Реактивная артиллерия
В отличие от ствольных систем, реактивная артиллерия использует боеприпасы с собственным реактивным двигателем. Пуск производится из направляющих, а дальнейшее движение обеспечивается работой двигателя ракеты. Реактивные комплексы отличаются высокой дальностью применения и возможностью быстро выполнять залповый пуск. Именно поэтому набор в реактивную артиллерию занимает отдельное место среди военных.
Что представляют собой ракетные комплексы (ПТРК)
Противотанковые ракетные комплексы предназначены для поражения бронированных целей. В отличие от артиллерийских систем, они используют управляемые ракеты. К особенностям ПТРК относятся:
- высокая точность наведения;
- возможность поражения отдельных целей;
- применение различных способов управления ракетой;
- использование переносных и самоходных вариантов.
Пойти служить в ракетные комплексы (ПТРК) — это элитно.
Основные различия
Несмотря на схожую область применения, между системами существуют принципиальные отличия. Главные различия можно представить так:
- ствольная артиллерия использует снаряды, разгоняемые в стволе;
- реактивная артиллерия применяет реактивные боеприпасы;
- ПТРК используют управляемые ракеты для поражения отдельных бронированных целей.
Кроме того, отличаются конструкция пусковых установок, способы наведения и характеристики боеприпасов.
Почему используются разные системы
Универсального вида вооружения не существует. Каждая система создается под определенные задачи и обладает своими преимуществами. При разработке техники учитываются:
- предполагаемая дальность применения;
- тип целей;
- требуемая точность;
- мобильность комплекса;
- особенности используемых боеприпасов.
Ствольная артиллерия, реактивная артиллерия и ракетные комплексы (ПТРК) относятся к разным классам вооружения и отличаются принципом действия, конструкцией и назначением. Ствольные системы обеспечивают точный огонь с использованием артиллерийских снарядов, реактивные комплексы применяют ракеты для залпового поражения целей, а ПТРК предназначены для высокоточного поражения бронированной техники управляемыми ракетами. Понимание этих различий помогает лучше ориентироваться в технической информации и объективно воспринимать службу по контракту.