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Чем отличаются ствольная, реактивная артиллерия и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК)

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Артиллерия включает несколько видов вооружения, которые отличаются принципом работы, дальностью действия и кругом решаемых задач. Наиболее известны ствольная артиллерия, реактивные системы и противотанковые ракетные комплексы. Несмотря на общую принадлежность к средствам огневого поражения, их конструкция и назначение существенно различаются. Понимание этих отличий помогает лучше ориентироваться в военной технике и специальной литературе. Особенно, это актуально, потому что сейчас проводится набор в артиллерию на СВО.

Ствольная артиллерия

К ствольной артиллерии относятся гаубицы, пушки и минометы. Выстрел производится за счет энергии пороховых газов, которые разгоняют снаряд внутри ствола. Особенности:

  • высокая точность стрельбы;
  • возможность длительного ведения огня;
  • широкий выбор типов боеприпасов;
  • применение на различных дистанциях в зависимости от типа орудия.

Современные артиллерийские системы используют цифровые средства наведения и могут работать совместно с разведывательными комплексами.

Реактивная артиллерия

В отличие от ствольных систем, реактивная артиллерия использует боеприпасы с собственным реактивным двигателем. Пуск производится из направляющих, а дальнейшее движение обеспечивается работой двигателя ракеты. Реактивные комплексы отличаются высокой дальностью применения и возможностью быстро выполнять залповый пуск. Именно поэтому набор в реактивную артиллерию занимает отдельное место среди военных.

Что представляют собой ракетные комплексы (ПТРК)

Противотанковые ракетные комплексы предназначены для поражения бронированных целей. В отличие от артиллерийских систем, они используют управляемые ракеты. К особенностям ПТРК относятся:

  • высокая точность наведения;
  • возможность поражения отдельных целей;
  • применение различных способов управления ракетой;
  • использование переносных и самоходных вариантов.

Пойти служить в ракетные комплексы (ПТРК) — это элитно.

Основные различия

Несмотря на схожую область применения, между системами существуют принципиальные отличия. Главные различия можно представить так:

  • ствольная артиллерия использует снаряды, разгоняемые в стволе;
  • реактивная артиллерия применяет реактивные боеприпасы;
  • ПТРК используют управляемые ракеты для поражения отдельных бронированных целей.

Кроме того, отличаются конструкция пусковых установок, способы наведения и характеристики боеприпасов.

Почему используются разные системы

Универсального вида вооружения не существует. Каждая система создается под определенные задачи и обладает своими преимуществами. При разработке техники учитываются:

  • предполагаемая дальность применения;
  • тип целей;
  • требуемая точность;
  • мобильность комплекса;
  • особенности используемых боеприпасов.

Ствольная артиллерия, реактивная артиллерия и ракетные комплексы (ПТРК) относятся к разным классам вооружения и отличаются принципом действия, конструкцией и назначением. Ствольные системы обеспечивают точный огонь с использованием артиллерийских снарядов, реактивные комплексы применяют ракеты для залпового поражения целей, а ПТРК предназначены для высокоточного поражения бронированной техники управляемыми ракетами. Понимание этих различий помогает лучше ориентироваться в технической информации и объективно воспринимать службу по контракту.

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