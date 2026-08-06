Внутриполитическая конъюнктура растоптала «европейские ценности»

Как и предполагалось ранее, закрытие вечером 31 июля Латвией последнего перехода на границе с Беларусью, якобы «по техническим причинам», было только началом соответствующего процесса. С 4-го августа правительство Латвии приступило к рассмотрению вопроса о полном закрытии латвийско-белорусской границы. Об этом заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс. Правда, на сегодняшний день латвийские парламентарии проголосовали против соответствующего предложения МВД республики, но, как известно, это мало что значит.

Напомню, что это не первые подобные волюнтаристские шаги руководства прибалтийских государств. В конце 2025 года литовские власти так же закрыли границу с Беларусью без предупреждения и под надуманным предлогом. После нанесения существенного ущерба международной торговле, вследствие подрыва транзитных маршрутов между Европейским союзом и Китаем, а также странами Средней Азии, и получения «внушения от старшего брата», Вильнюс «исправил ошибку».

Примечательно, что во всех случаях «прибалтийские компетентные органы» прикрывались так называемым «миграционным кризисом», обвиняя при этом Беларусь в «гибридном штурме». А министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава вообще назвал сложившуюся ситуацию на границе «открытой агрессией». «Эту операцию гибридной войны, которую Беларусь развязала против Латвии, нам необходимо остановить», – с немалой долей пафоса недавно заявил латвийский министр.

Следует заметить, что из Риги, как и из Вильнюса и даже из Таллинна, довольно часто звучат обвинения в адрес официального Минска. Излюбленными темами при этом являются «защита прав человека», «осуждение репрессий», «необходимость поддержки демократических норм» и так далее. Не стесняются в прибалтийских столицах и напрямую вмешиваться во внутренние дела Беларуси, оказывая поддержку «оппозиции», громко заявляя о непризнании итогов очередных выборов и поддерживая введение экономических санкций.

Характерно, что на этом фоне в Латвии не погнушались с почестями и салютом похоронить на днях 102-летнего пособника фашистов Лаймониса Эзергайлиса, служившего в латышском легионе СС. Как известно, это нацистское воинское формирование причастно к уничтожению деревень с мирными жителями на территории БССР и прочим зверствам оккупантов в годы Великой Отечественной войны. В своё время Генеральная прокуратура Республики Беларусь обращалась в компетентное учреждение юстиции Латвии с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Белорусской ССР. Но, как видим, в Латвии своё понимание о правах человека и гуманизме в целом.

Похоже, что сегодня в этой маленькой прибалтийской республике вообще нет никому дела до таких «абстрактных» категорий. Сейчас там важнее показать Брюсселю, что Латвия превращается в «эпицентр геополитического и миграционного противостояния, последствия которого напрямую угрожают архитектуре безопасности Европейского союза». То есть, раздувают из мухи слона.

К слову, ситуация на латвийско-белорусской границе не идет ни в какое сравнение с недавним кризисом в Сеуте, где полчища мигрантов-африканцев заполнили весь город. По информации полицейского управления Испании, в Сеуту прибыло более 60 тысяч человек. В контексте этих событий испанский премьер Педро Санчес привёл официальные, но редко публикуемые цифры: «С 2021-го по 2026 год через Италию в ЕС нелегально въехали 478,6 тыс. человек, через Западные Балканы – 340,6 тыс., через Грецию – 259,8 тыс., через Испанию – 234,8 тыс., через восточную границу (!) – 48 тысяч».

Эта цитата Санчеса прямо как ответ на вопрос, есть ли необходимость в строительстве всех этих заборов на границе с Беларусью, закупке специального оборудования для обнаружения попыток прокладки подземных ходов и многого, многого другого, при помощи чего можно «распилить» бюджеты и укусить Беларусь, а то и Союзное государство в целом.

А есть и ещё один нюанс. На него уже указали представители белорусского МИДа. «Тот факт, что решение о фактическом закрытии (погранперехода «Григоровщина») в срочном порядке принимал лично глава МВД Янис Домбрава – лидер одной из политических сил, не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в сейм Латвии», – отмечено в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Беларуси.

Кстати, в Испании через год также пройдут парламентские выборы, в которых действующий премьер Педро Санчес собирался принять участие и победить. Но случившееся нанесло сокрушительный удар по его политическому будущему. Тем более что миграционную политику, которую он проводит, активно критикуют не только в самой Испании, но и в Брюсселе.

Иными словами, все эти «права человека», «поддержка демократических норм», «осуждение репрессий» и многое другое, что попадает под категорию «европейских ценностей», о которых так любят говорить в прибалтийских государствах и вообще в ЕС, пало жертвой сиюминутной внутриполитической конъюнктуры.

Владимир Вуячич