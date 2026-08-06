Россия произвела мощные удары по Киеву (Financial Times, Великобритания)

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита НАТО в Анкаре.

FT: Трамп поставил под сомнение передачу технологии производства Patriot Украине

Трамп поставил под сомнение передачу Украине технологию производства Patriot, пишет FT. Американский лидер считает это оружие исключительным и поэтому не уверен, что оно должно создаваться где-либо за пределами США.

Кристофер Миллер

Киев предупреждает о критической нехватке перехватчиков Patriotна фоне истечения 40-дневной воздушной кампании

В ночь на среду российские удары обрушились на Киев на фоне усиления воздушных кампаний обеих сторон, целью которых является критическая инфраструктура и логистические центры.

По данным ВВС Украины, Россия выпустила по Киеву 24 баллистические ракеты, 4 противокорабельные ракеты и 115 БПЛА. Сбито 98 беспилотников, ни одна ракета не перехвачена.

Зеленский ранее предупреждал о критической нехватке перехватчиков Patriot — единственной системы, поставляемой Западом и способной уничтожать российские баллистические ракеты. "Перехватчики могли бы сохранить жизни тем, кто погиб сегодня, — написал он в X. — Нашим партнерам крайне важно понимать: задержки с поставками или нежелание предоставлять противоракетные системы ведут к чудовищным жертвам и разрушениям".

Пожары бушевали в Киеве и окрестностях всю ночь со вторника на среду после того, как российский удар уничтожил склады и логистические объекты, что свидетельствует о растущем внимании Москвы к нарушению сетей снабжения Украины.

Министерство обороны России заявило, что удары были нанесены по транспортным, логистическим и распределительным центрам в Киеве и прилегающих районах, которые, по утверждению Москвы, "задействованы в хранении и доставке различных видов вооружения и военных грузов, а также в производстве и распространении беспилотников".

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Воздушная оборона Киева становится все уязвимее, и крупные города остаются незащищенными перед российскими атаками накануне очередной зимы, которая, по убеждению Зеленского, принесет новую волну беспрерывных бомбардировок.

Дефицит перехватчиков оказался вплетен в политическую неопределенность Вашингтона: президент США Дональд Трамп поставил под сомнение планы по разрешению Украине производить Patriot как на своей территории, так и в Европе.

Еще в прошлом месяце, на полях саммита НАТО в Турции, Трамп говорил Зеленскому, что США разрешат Украине производство перехватчиков. "Мы рассматриваем этот вопрос, — сказал Трамп в интервью FT в пятницу. — Это исключительное оружие, и мы должны проявлять осторожность в отношении тех, кому выдаем лицензию. Обычно мы не предоставляем лицензии на производство вооружений".

Киев утверждает, что внутреннее производство позволит смягчить острую нехватку и укрепить оборону против российской воздушной кампании. Однако, по мнению экспертов, даже в случае получения лицензии, до схода с конвейера первого перехватчика пройдут годы.

Посол Соединенных Штатов в НАТО Мэттью Уитакер заявил в интервью Fox News, что "к этой зиме долгосрочное производственное соглашение реализовано не будет. Поэтому мы продолжим работу над этим вопросом".

Во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп также отклонил просьбу Зеленского о предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений. По их словам, Трамп сослался на дефицит в американских арсеналах и заявил, что эти перехватчики необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива.

"Партнеры, которые пока не готовы взять на себя более активную роль в поставках перехватчиков, могут оказать помощь путем введения новых санкций, — заявил Зеленский. — Значительная часть производства российских баллистических ракет до сих пор не находится под санкциями. Даже сейчас. Необходимы новые шаги — со стороны G7 и Евросоюза".

Президент России Владимир Путин, со своей стороны, демонстрирует отсутствие интереса к переговорам, а Москва продолжает наступательные операции, последовательно продвигаясь к цели установления контроля над значительными территориями Украины.

Украина предпринимает попытки принудить Кремль к переговорному процессу, однако диалог зашел в тупик с момента начала войны между США и Ираном в феврале.

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