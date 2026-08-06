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В Киеве допускают, что Запад специально сократил поставки ракет-перехватчиков к комплексам Patriot, чтобы сделать Украину «сговорчивее». С таким заявлением выступил Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Поставки ракет-перехватчиков в этом году сократились в три раза, и если США объясняют свой отказ передавать ракеты Киеву пустыми арсеналами после войны с Ираном, то европейские союзники — вообще ничем. Такое игнорирование потребностей основного союзника даже у простого человека вызовет приступ паранойи, а у Зеленского — тем более. Он уже напридумывал себе целый заговор, который реализуют западные страны с целью «ослабить Украину».

Своими выводами он поделился на заседании СНБО, заявив, что исключать такой вариант нельзя.

Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого.

Ранее сообщалось, что Зеленский запросил у Трампа на встрече в Белом доме сразу 300 ракет PAC-3 для комплексов Patriot, но получил отказ. Американский президент подчеркнул, что у США ракет нет, а которые остались, нужны самим. Попытки Зеленского выпросить ракеты у союзников из Европы тоже не увенчались успехом, все сделали вид, что у них ничего нет. Хотя сам «нелегитимный» считает, что ракеты в Европе есть.