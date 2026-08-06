Ракетное наполнение: как удары Российской армии скажутся на военной логистике ВСУ

В Киеве и области поражены семь распределительных центров, а под Одессой — три сухогруза с оружием

Удары, которые Россия нанесла по логистической инфраструктуре Киева в ночь на 5 августа, неизбежно скажутся на снабжении войск и повлияют на возможности ВСУ использовать ударные БПЛА дальнего радиуса действия, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, эти удары стали самыми массированными с начала СВО — российские беспилотники и ракеты поразили семь транспортно-логистических и распределительных центров в Киеве и области. Все они использовались в интересах ВСУ — в них хранились военные грузы, беспилотники и комплектующие к ним.

Серьезный удар по обеспечению ВСУ беспилотниками

Во время массированного удара, совершенного в ночь на 5 августа, Российская армия применила ракеты наземного базирования и беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия. Критические повреждения получили крупнейшие автоматизированные сортировочные узлы в Киеве и области — они использовались для обработки, складирования и транспортировки продукции двойного назначения, а также комплектующих, необходимых для сборки БПЛА, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

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Еще в июле Вооруженные силы России перешли от ударов возмездия к систематическому уничтожению военно-промышленных мощностей, логистической и транспортной инфраструктуры. И последняя массированная атака — лучшая иллюстрация реализации этой стратегии, рассказал «Известиям» военный эксперт Борис Джерелиевский.

— Все уничтоженные в Киеве и области логистические хабы были плотно интегрированы в систему снабжения ВСУ с самого начала спецоперации, — рассказал эксперт. — С первых недель СВО там хранились боеприпасы и вооружение. На их площадях собирались беспилотники и даже пряталась боевая техника. Эти центры давно приобрели одну из ключевых ролей в транспортной логистике вооруженных сил противника.

Ночную атаку наших сил по украинской логистике можно назвать самой массированной с начала СВО, и она, безусловно, нанесла противнику большой ущерб, отмечает эксперт.

В частности, были поражены складской комплекс «Эпицентр Киева» и логистический центр «МЛП-Чайка», которые противник использовал как базу хранения и распределения компонентов для беспилотников среднего и дальнего радиусов действия.

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Еще один удар пришелся по центру «Транс-Логистик». Там не только сортировали грузы для ВСУ, но и наладили производство БПЛА различных типов.

На площадях логистического хаба «Терминал Бровары» и распределительного узла международной компании «Рабен Украина» были сосредоточены запасы комплектующих для дронов различного назначения, включая изделия иностранного производства.

Также был поражен крупный хаб «Новой почты», который украинские военные переоборудовали под хранилище беспилотников самолетного типа, запчастей и расходных материалов к ним.

Сейчас противовоздушная оборона Киева практически на нуле, и мы использовали этот момент, пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

— Украина понесла, на мой взгляд, очень тяжелые потери, связанные как с производством беспилотников, так и со снабжением частей беспилотных систем. Потому что именно в логистические центры, которые были подвергнуты ударам, свозили узлы и запчасти для дронов. Туда приходили заявки из частей украинских дроноводов. После этого комплектующие шли на пункт сборки, там из них делали беспилотники и направляли на стартовые позиции для нанесения ударов, — отметил он.

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Кроме того, по данным Минобороны России, в ночь на 5 августа в море южнее Одессы были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество ВСУ.

— Поражение сухогрузов — еще одно звено цепи ударов по логистическим цепочкам в тыловых районах Украины, — отметил Борис Джерелиевский.

Роль Киева и Одессы в логистических цепочках ВСУ

Киев и Одесса давно имеют стратегическое значение для логистической структуры ВСУ, рассказал Борис Джерелиевский.

— Для противника Киев — это не просто политический центр. Это главный транспортный хаб страны, связующее звено между правым и левым берегом Днепра, между западом и востоком. Кроме того, через него идет абсолютно вся военная логистика из Польши, — объяснил он.

В столичном регионе вооружения, боеприпасы и другие военные грузы аккумулируются, а затем направляются дальше в Центральную и Восточную Украину.

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Одесса и ее порты — главный морской коридор, связывающий Украину с другими странами. Причем до недавнего времени морская перевозка была для военной машины противника относительно безопасной. Если по железнодорожной инфраструктуре — депо и тепловозам — наши Вооруженные силы работали на постоянной основе, то порты атаковались нечасто, а сухогрузы и контейнеровозы, идущие в Одессу, вообще не подвергались ударам, отмечают военные эксперты.

— Самое важное, что наша армия начала наносить удары по логистическим центрам на регулярной основе — это неизбежно скажется на ударных возможностях беспилотников ВСУ и снабжении войск, действующих на передовой, — подчеркнул военный эксперт Вадим Козюлин.

Перестроить логистику, тем более в ходе боевых действий, — серьезная задача, требующая времени и больших материальных затрат, отметил эксперт. В этот период неизбежно будут разорваны важные цепочки снабжения ВСУ и военного производства противника, и найти альтернативы им киевскому режиму будет крайне сложно.

Богдан Степовой