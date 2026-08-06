Молдавия вслед за Украиной перейдёт на стандарты НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Молдавия вслед за Украиной переведет свою армию на стандарты НАТО. Планируют это в Кишиневе сделать к концу следующего года, говорится в программе реализации Стратегии национальной обороны Республики Молдова на 2024–2034 годы.

Молдавская армия перейдет на стандарт НАТО по примеру украинской армии. Как подчеркивают в Минобороны Молдавии, к концу 2027 года армия республики должна перейти на западные образцы вооружений и техники или совместимые с ними, если на другое не хватит средств. Также должны быть внедрены системы управления НАТО, но это уже на более поздних этапах. Сначала перевооружение.

Предусматривается оснащение армии вооружением, техникой и спецоборудованием, совместимыми с вооружением и техникой стран — партнеров НАТО.

В начале этого года молдавское Минобороны объявило о поэтапном переходе на стандарты НАТО. На первом этапе армия республики должна избавиться от автоматов Калашникова и остального оружия советских/российских калибров, полностью перейдя на западные. Известно, что несколько подразделений молдавской армии, в том числе полк Генерального штаба и Военная академия, уже получили оружие стандарта НАТО, но какое точно — не сообщается. Стоявшие на вооружении еще со времен СССР автоматы АК-47 и АК-74 сдаются на склады, но утилизироваться не будут, как говорится, на всякий случай.