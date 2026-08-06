Зачем «Бородавочник» кружил над АПЛ ВМС США: дискуссия в экспертной среде

Источник изображения: topwar.ru

Необычные кадры, обнародованные Тихоокеанским флотом США, вызвали дискуссию в среде военных экспертов. В Тихом океане штурмовик A-10 Thunderbolt II, прозванный «Бородавочником», выполнял роль воздушного эскорта для атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739). Официальная трактовка американского командования - «демонстрация взаимодействия ВМС и ВВС, а также совместной готовности» - породила больше вопросов, чем ответов. Для чего штурмовику, созданному для уничтожения бронетехники на поле боя, «наматывать круги» над стратегическим ракетоносцем в открытом море?

По мнению экспертов, объяснение кроется в специфике службы подводных лодок. «Подводные лодки наиболее уязвимы, когда находятся на поверхности, - отмечает The Aviationist. - В этот момент их можно обнаружить визуально, с помощью радаров и даже спутников». Именно в такие моменты, при заходе в порт или выходе в океан, ракетоносец нуждается в защите.

Обычно эту функцию выполняют специализированные корабли поддержки, которые идут рядом с субмариной, выступая в роли «щита». Однако на этот вместо корабля эскорт обеспечивал самолёт.

Источник изображения: topwar.ru

Выбор «Бородавочника» не случаен. Несмотря на преклонный возраст, A-10 обладает уникальными качествами: он может длительное время барражировать на малой скорости, имеет мощную 30-мм пушку GAU-8/A и способен нести ракеты для борьбы с воздушными и надводными целями. На фоне роста угрозы со стороны беспилотников и безэкипажных катеров A-10 становится почти идеальной платформой для защиты субмарины от атак с моря и воздуха.

Однако, по мнению аналитиков, эта демонстрация имеет более глубокий смысл. USS Nebraska - один из 14 ракетоносцев класса «Огайо», несущих до 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II с ядерными боеголовками. Показывая, что даже на поверхности эта «плавучая крепость» находится под надёжной защитой, Пентагон посылает сигнал потенциальным противникам:

Американская ядерная триада неуязвима на всех этапах развёртывания.

Спорно? Да, спорно.

В любом случае этот вариант сопровождения АПЛ в надводном положении показал, что американцы отрабатывают сценарий защиты стратегических ракетоносцев в прибрежных водах, где угроза со стороны малых беспилотных катеров и БПЛА становится критической.