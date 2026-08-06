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ТАСС

Замглавы МО РФ Криворучко будет отвечать за развитие перспективного вооружения

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Замглавы Минобороны Алексей Криворучко
Замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Алексея Криворучко назначили ответственным по решению министра обороны Андрея Белоусова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Замглавы Минобороны Алексей Криворучко назначен ответственным за развитие перспективного вооружения, военной и специальной техники по решению министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"В свою очередь, заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, по решению министра обороны РФ будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Также указ предусматривает кадровые перемещения глав военных округов. Так, новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший войсками Восточного военного округа. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа. Кроме того, на должность начальника управления войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин, занимавший до своего назначения должность начальника штаба Центрального военного округа.

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