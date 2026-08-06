Ростех показал робота-сварщика на чемпионате «Время первых».

Мобильный робототехнический комплекс способен повысить эффективность сварочных работ на 57%

Госкорпорация Ростех в рамках V внутрикорпоративного чемпионата профмастерства «Время первых» представила промышленного робота, способного значительно повысить эффективность сварочных работ.

Мобильный робототехнический сварочный комплекс создан компанией «КЕДР» на базе коллаборативного робота-манипулятора DOKA RC10, разработанного компанией «РОБОПРО» — партнером Госкорпорации Ростех.

В ходе чемпионата специалисты предприятий Ростеха смогли попробовать себя в роли операторов роботизированного сварочного комплекса: настроить оборудование, запрограммировать траекторию его движения и проконтролировать качество сварки.

Роботизированный комплекс обеспечивает идеально ровные и стабильные швы, высокую точность и производительность, а также может работать круглосуточно — 24/7, без выходных и перерывов. По результатам испытаний комплекса производительность одного рабочего места повысилась на 57%, загрузка оборудования выросла до 90%, сроки изготовления изделий сократились в три раза, а объем брака снизился фактически до нуля.

При этом сваркой возможности робота не ограничиваются. За счет смены технологической оснастки его можно адаптировать для перемещения деталей, нанесения материалов, контроля качества и выполнения других производственных операций.

Напомним, что в феврале этого года робототехнический сварочный комплекс был представлен Президенту России Владимиру Путину в рамках заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Наша цель — создавать технологии, которые помогают предприятиям работать эффективнее. РТК „КЕДР“ — именно такое отечественное решение для современной промышленности», — отметил исполнительный директор компании «КЕДР» Андрей Викторов.

Результаты пилотного применения робота-сварщика станут основой для разработки новых стандартов квалификаций. Традиционная профессия сварщика 6-го разряда трансформируется в целый спектр новых специальностей: оператор-наладчик коллаборативных сварочных систем, инженер-технолог по цифровым двойникам, архитектор сварочных процессов, специалист по ИИ-диагностике и адаптивной сварке. Разработку этих стандартов планируется провести при участии Агентства развития профессионального мастерства и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Госкорпорация уделяет большое внимание современным средствам производства, в частности робототехнике. РОБОПРО ежегодно выпускает до 550 роботов, а к 2030 году эта цифра должна составить 6000 роботов в год. Локализация робототехники составляет порядка 75%. Роботы применяются не только внутри Корпорации, но и поставляются другим заказчикам.

Чемпионат «Время первых» — одна из ключевых инициатив Ростеха, ориентированная на развитие молодых специалистов и укрепление профессионального сообщества в промышленной сфере. В соревнованиях принимают участие сотрудники предприятий Госкорпорации Ростех, а также школьники и студенты партнерских колледжей. В этом году чемпионат побил рекорды по числу участников: в 29 компетенциях соревновались 5,5 тысяч специалистов из 16 холдингов Корпорации, представляющие 45 регионов и 67 городов России.