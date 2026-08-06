«РТ-Техприемка» внедрила искусственный интеллект в разработку ИТ-продуктов.

Применение ИИ-агентов позволяет освободить время и ресурсы технических специалистов для выполнения задач, требующих экспертной оценки и принятия нестандартных решений

«РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех внедрила собственные инструменты искусственного интеллекта в разработку программных продуктов и ИТ-решений для заказчиков. Теперь на всех ключевых этапах жизненного цикла продукта — от анализа требований и подготовки технического задания до создания, внедрения и сопровождения готовых решений — специалистам помогают внутренние ИИ-агенты. В результате проекты, для реализации которых ранее требовалось участие 10–12 разработчиков, сегодня успешно выполняют команды из 3–4 специалистов, сохраняя высокий уровень качества.

ИИ-агенты — это интеллектуальные системы, которые способны обрабатывать информацию, готовить документацию, анализировать данные и выполнять другие рутинные операции. Применение таких систем позволяет освободить время и ресурсы технических специалистов для выполнения задач, требующих экспертной оценки и принятия нестандартных решений.

Разработанные «РТ-Техприемкой» ИИ-агенты интегрированы во все процессы создания программных продуктов компании. Они помогают писать и анализировать программный код, внедрять готовые решения и осуществлять поддержку пользователей. Все вычисления выполняются на внутренних серверах компании: данные не покидают защищенный контур, что обеспечивает высокий уровень информационной безопасности.

Эффект от внедрения новой технологии уже подтвержден практическими результатами: системы автоматизируют повторяющиеся процессы и позволяют повысить производительность команд разработки без снижения качества результата. Так, трудозатраты на выполнение отдельных задач сократились на 15–20%, а скорость выполнения отдельных операций выросла до 80%.

«Для „РТ-Техприемки“ внедрение ИИ-инструментов — качественный шаг в повышении эффективности создания цифровых продуктов. Мы создаем решения, которые отвечают высоким требованиям качества, надежности и безопасности, поэтому сочетание возможностей искусственного интеллекта с экспертизой наших специалистов становится значимым конкурентным преимуществом. При этом использование локальной языковой модели позволяет применять технологии искусственного интеллекта без дополнительных рисков для информационной безопасности. Внедрение ИИ-агентов также меняет подход к организации проектной работы: они берут на себя значительную часть рутинных операций, позволяя специалистам сосредоточиться на более сложных инженерных задачах и развитии продуктов», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.