В Минобороны назвали цель кадровых перестановок в ведомстве

МО: изменения в ведомстве призваны совершенствовать систему обеспечения войск

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, сообщило ведомство.

"В Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей министра обороны Российской Федерации, а также кадровые назначения в военном ведомстве и Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Валерий Солодчук назначен замминистра обороны, он будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск. Ранее курировавший это направление замглавы ведомства Александр Санчик теперь будет отвечать за организацию заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск.

Замминистра обороны Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Командующим ЦВО назначен Андрей Иванаев, ранее командовавший войсками Восточного военного округа (ВВО). Исполняющим обязанности командующего ВВО назначен Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа.

Также на должность начальника управления войсками беспилотных систем ВС РФ назначен Денис Лямин, до этого бывший начальником штаба ЦВО.