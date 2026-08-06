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РИА Новости

ВСУ лишь в единичных случаях используют Starlink на дронах, рассказал боец

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Украинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

ВСУ лишь в единичных случаях применяют Starlink на FPV-дронах

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинские подразделения лишь в единичных случаях используют терминалы Starlink непосредственно на FPV-дронах, значительно чаще система применяется в качестве ретранслятора для увеличения дальности управления беспилотниками, рассказал РИА Новости начальник радиоэлектронной борьбы 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Шум.

"Случаи применения Starlink непосредственно на FPV-дронах фиксируются, но они единичные. В основном противник использует квадрокоптеры с терминалами Starlink как ретрансляторы, чтобы увеличить дальность применения ударных беспилотников", — рассказал офицер РИА Новости.

Кроме того, по словам начальника РЭБ, во время боев за Красноярское в ДНР расчеты радиоэлектронной борьбы 51-й армии ежедневно подавляли десятки украинских ударных беспилотников.

"Фиксировались случаи, когда противник применял за сутки от 50 до 70 FPV-дронов. Наши средства радиоэлектронной борьбы успешно противодействовали этим атакам, что позволяло штурмовым подразделениям продолжать наступательные действия", — сообщил "Шум".

Он подчеркнул, что радиоэлектронная борьба остается одним из ключевых элементов противодействия беспилотной авиации.

"Сегодня подразделения РЭБ решают одну из наиболее актуальных задач — максимально снижать эффективность применения беспилотников противника и обеспечивать продвижение наших войск", — добавил офицер.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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