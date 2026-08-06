Израильский флот получил последнюю построенную в Германии подлодку

Как сообщает Navy Recognition, на немецкой верфи TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) в Киле израильские ВМС приняли поставку дизель-электрической подлодки "Дракон" класса "Дельфин-2", что стало фактическим завершением начатой в 1990 году программы закупки шести субмарин.

Издание отмечает, что передача состоялась без публичной церемонии ввода в строй или официальных заявлений. По данным журналистов, подлодка покинула зону дооснащения 23 июля под управлением израильского экипажа для проведения дополнительных приемочных работ в Кильском заливе, прежде чем направиться в Израиль.

Подлодка "Дракон", Израиль Michael Nitz, Naval Press Service

"Дракон" – третья подлодка класса "Дельфин-2", но она не стала копией двух предыдущих субмарин "Танин" и "Рахав".

Строительство ДЭПЛ началось в 2012 году. Израиль одобрил существенное изменение конфигурации в процессе постройки, и впоследствии подлодка получила более длинный корпус, значительно увеличенную надстройку и новые внутренние помещения, которые не могли быть размещены в первоначальной компоновке класса "Дельфин-2".

Субмарину спустили на воду в августе 2023 года, она проходила испытания в 2025 и 2026 годах.

Как указывает Navy Recognition, "Дракон" является как последней подводной лодкой семейства "Дельфин", так и промежуточным звеном на пути к будущим трем субмаринам нового поколения класса "Дакар".

Вместо изначально запланированной длины 68,6 метра корпус увеличили до 73 метров. Ширина осталась неизменной – 6,8 метра. Подводное водоизмещение возросло с примерно 1900 тонн до 2400 тонн. Дополнительный внутренний объем позволили изменить компоновку машинного отделения и жилых помещений, а также разместить обновленное оборудование.

Пропульсивный комплекс включает воздухонезависимую энергетическую установку на топливных элементах (AIP), три дизельных двигателя и аккумуляторные батареи.

Установка AIP позволяет "Дракону" оставаться на глубине в течение нескольких недель при работе на низкой скорости. Максимальная подводная скорость превышает 25 узлов. Максимальная глубина – не менее 350 метров. Дальность плавания достигает 8000 морских миль при скорости 8 узлов на поверхности и более 400 морских миль при скорости 8 узлов под водой при питании от батарей. Автономность – до 30 дней.

Штатный экипаж – 35 человек, возможно размещение дополнительного персонала в количестве до десяти человек.

Арсенал субмарины – шесть 533-мм и четыре 650-мм торпедных аппарата.