В Минобороны РФ произвели изменения для совершенствования обеспечения войск

В Минобороны проведены кадровые и структурные изменения, призванные усовершенствовать системы материально-технического и военно-технического обеспечения армии. Об этом 5 августа сообщили в ведомстве.

«Произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей министра обороны Российской Федерации, а также кадровые назначения в военном ведомстве и Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».

Так, Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны. Ранее генерал-полковник командовал войсками Центрального военного округа, в новой должности он будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.

Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ, теперь будет курировать вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск. Его коллега Алексей Криворучко, ранее отвечавший за военно-техническое обеспечение, по решению министра будет курировать развитие перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший войсками Восточного военного округа. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба округа.

Также указом президента на должность начальника управления войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин, ранее занимавший должность начальника штаба Центрального военного округа.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. На ней он объявил, что Солодчук станет руководителем всех служб тыла ведомства, а на посту командира группировки войск «Центр» его сменит Иванаев — до этого он возглавлял группировку войск «Восток».

Кроме того, Путин назначил начальника штаба группировки войск «Центр» Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ. Командующим группировкой войск «Восток» станет Петр Болгарев вместо Иванаева. До назначения Болгарев был начальником штаба этой группировки. Путин также подчеркнул, что совершенствование Минобороны РФ продолжается.