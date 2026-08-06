Ближе к границам России: США разрабатывают новую ядерную доктрину

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Глава политического управления Пентагона Элбридж Колби разрабатывает обновленную ядерную стратегию США, которая предполагает кардинальный пересмотр подходов, считавшихся незыблемыми десятилетиями. Как сообщает NBC News со ссылкой на несколько информированных источников, новая доктрина делает акцент на возможном применении тактического ядерного оружия малой дальности в случае регионального конфликта с Россией или Китаем.

Источник в министерстве обороны (войны) США:

Мы считаем, что нам нужны надёжные варианты применения ядерного оружия.

А сейчас они ненадёжные?

По данным телеканала, стратегия призвана «расширить пространство для выбора и усиления сдерживания». Однако у некоторых законодателей она вызвала обеспокоенность: из-за акцента на оружии меньшей дальности его применение может восприниматься как менее угрожающее, что потенциально снизит порог использования ядерного арсенала.

Эксперты отмечают, что подобный подход может в итоге привести к нарушению основ режима нераспространения ядерного оружия. И признаки этого уже проявляются: на фоне пересмотра американской доктрины в Европе всё громче звучат заявления о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие. Речь идёт о странах, непосредственно граничащих с Россией.

Польша неоднократно заявляла о готовности принять американские ядерные боеголовки. Прибалтийские государства также выражают заинтересованность в размещении самолётов двойного назначения, способных наносить ядерные удары. В Эстонии ранее подтверждали готовность разместить на своей территории данный вид оружия при соответствующем решении НАТО. Финляндия, вступившая в альянс в 2023 году, 17 июня окончательно утвердила законопроект, снимающий запрет на ввоз и хранение ядерных вооружений. Как заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, теперь НАТО и США могут разместить ядерное оружие в Финляндии «в любой момент, даже не информируя местные власти».

Таким образом, разработка новой ядерной стратегии США совпадает с растущими настроениями в Восточной Европе и Скандинавии за расширение американского ядерного присутствия у границ России, что создаёт новые риски для глобальной стабильности. Колби, как ожидается, изложит свои наработки на закрытом мероприятии в Стратегическом командовании США.