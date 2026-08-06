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ЦАМТО

ВС Мали получили новую партию турецких БЛА Akinci

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БПЛА Bayraktar Akinci
БПЛА Bayraktar Akinci.
Источник изображения: aa.com.tr

ЦАМТО, 5 августа. Вооруженные силы Мали 30 июля приняли на вооружение очередную партию БЛА Akinci производства турецкой компании Bayraktar.

Как сообщило командование ВС Мали, БЛА были официально переданы начальнику генерального штаба генерал-майору Элизе Жан Дао заместителем министра обороны генерал-майором Умаром Диарра в ходе мероприятия, проведенного на авиабазе в Севаре. Дата доставки БЛА не разглашается, но известно о посадке в Севаре турецкого транспортного самолета в июле этого года.

Командование ВС Мали не уточнило количество полученных БЛА, но в репортаже малийского государственного телевидения демонстрировались три аппарата с малоразмерными боеприпасами с лазерным наведением MAM-L и планирующими бомбами MAM-T компании Roketsan. Также была продемонстрирована свободнопадающая бомба MK.82, оснащенная комплектом наведения Teber с укороченными крыльями для увеличения дальности полета, которая ранее в Мали не применялась.

Это уже третья партия БЛА Akinci, о передаче которой ВС Мали стало известно. Первая партия была передана 26 ноября 2024 года. Тогда были показаны два БЛА (один с с.н. TZ-99D). БЛА, сбитый ВС Алжира в апреле 2025 года, нес с.н. TZ-98D.

Во время второй передачи 1 февраля 2026 года были показаны два БЛА Akinci с с.н. TZ-97D и TZ-95D, что позволяет предположить наличие третьего аппарата с с.н. TZ-96D.

Серийные номера двух из трех БЛА, показанных в ходе последней церемонии, можно идентифицировать как TZ-94D и TZ-92D. Это, по-видимому, подтверждает поставку 8 БЛА.

Все три передачи БЛА состоялись на бывшей базе ООН в юго-восточной части взлетно-посадочной полосы аэропорта "Мопти" в Севаре. Для размещения Akinci два ангара на базе были отремонтированы. При этом, судя по спутниковым снимкам, начавшееся в 2021 году строительство трех новых ангаров застопорилось.

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