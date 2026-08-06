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РИА Новости

Лямин никогда не боялся внедрять новые БПЛА, рассказал военный эксперт

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Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Источник изображения: © POOL

РИА Новости: Леонков рассказал, что Лямин никогда не боялся внедрять новые БПЛА

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Генерал-полковник Денис Лямин, еще будучи командующим 58-й армией, не боялся активно внедрять и применять беспилотные летательные аппараты, а затем разрабатывать теорию и практику нанесения ими эффективных ударов, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт, военный аналитик журнала "Наша Оборона" Алексей Леонков.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил, что Лямин возглавит войска беспилотных систем (ВБС) РФ. До этого назначения он был начальником штаба группировки "Центр".

"Еще в должности командующего 58-й армией он не боялся внедрять в свои подразделения новые образцы оружия, в том числе беспилотные летательные аппараты. В зоне его ответственности беспилотники летали постоянно. Он организовал работу так, чтобы противник чувствовал себя очень невольготно", – сказал Леонков.

По его словам, "в самом начале СВО Лямин отличился при взятии Херсона". "В город вошли очень быстро, и это была его заслуга. Так же грамотно и оперативно он действовал при освобождении Авдеевки", - добавил эксперт.

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Путин Владимир
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