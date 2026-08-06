Лямин никогда не боялся внедрять новые БПЛА, рассказал военный эксперт

РИА Новости: Леонков рассказал, что Лямин никогда не боялся внедрять новые БПЛА
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Генерал-полковник Денис Лямин, еще будучи командующим 58-й армией, не боялся активно внедрять и применять беспилотные летательные аппараты, а затем разрабатывать теорию и практику нанесения ими эффективных ударов, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт, военный аналитик журнала "Наша Оборона" Алексей Леонков.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил, что Лямин возглавит войска беспилотных систем (ВБС) РФ. До этого назначения он был начальником штаба группировки "Центр".
По его словам, "в самом начале СВО Лямин отличился при взятии Херсона". "В город вошли очень быстро, и это была его заслуга. Так же грамотно и оперативно он действовал при освобождении Авдеевки", - добавил эксперт.