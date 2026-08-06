Из России в зону СВО поступил «Вурдалак»

«Дронакс»: В зону СВО поступил новейший российский БПЛА «Вурдалак»

В зону специальной военной операции (СВО) поступил новейший российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Вурдалак». Об этом со ссылкой на компанию-производителя «Дронакс» сообщает ТАСС.

Разработчик отметил, что «Вурдалак» представляет собой модернизированную версию БПЛА «Черный коршун — 6». «Беспилотник создан специально для массового применения на передовой и уже начал применяться в зоне спецоперации. Его главные преимущества — простота и надежность», — сказали в компании.

Там добавили, что гексакоптер грузоподъемностью 15 килограммов может находиться в воздухе до 56 минут и перемещаться на скорости 120 километров в час.

В июле агентство со ссылкой на опытно-конструкторское бюро сообщило, что в России создали уникальный скоростной дрон-перехватчик «Виверна-Коготь», который может развивать скорость до 300 километров в час.

В том же месяце «Российская газета» рассказала, что на выставке «Иннопром — 2026» в Екатеринбурге впервые представили скоростной дрон «Дельта-Т-М» с реактивным двигателем.