Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО

Путин провел перестановки в командовании группировок войск в зоне СВО

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации.

По предложению Минобороны все службы тыла сосредоточат в одних руках — их возглавит генерал-полковник Валерий Солодчук.

Под его командованием бойцы "Центра" взяли под контроль Красноармейск и Димитров в ДНР, а также значительно продвинулись на Добропольском направлении. Также он руководил операциями на Харьковском направлении и отвечал за освобождение Курской области.

Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным Источник изображения: © POOL

Группировка "Центр" перейдет под управление генерал-полковника Андрея Иванаева.

Исполняющим обязанности командующего "Востоком" станет генерал-лейтенант Петр Болгарев.

Во время службы Иванаева и Болгарева в группировке "Восток" ее бойцы освободили Великую Новоселку в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области, а также расширили зону безопасности в Днепропетровской области.

Генерал-полковник Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем.

В 2023-м он командовал 58-й гвардейской общевойсковой армией, отражавшей провальное контрнаступление ВСУ. Затем руководил штабом группировки "Центр". В частности, участвовал в операции по освобождению Авдеевки.