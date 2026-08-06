Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО

Путин провел перестановки в командовании группировок войск в зоне СВО
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации.
- По предложению Минобороны все службы тыла сосредоточат в одних руках — их возглавит генерал-полковник Валерий Солодчук.
Под его командованием бойцы "Центра" взяли под контроль Красноармейск и Димитров в ДНР, а также значительно продвинулись на Добропольском направлении. Также он руководил операциями на Харьковском направлении и отвечал за освобождение Курской области.
Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным
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- Группировка "Центр" перейдет под управление генерал-полковника Андрея Иванаева.
- Исполняющим обязанности командующего "Востоком" станет генерал-лейтенант Петр Болгарев.
Во время службы Иванаева и Болгарева в группировке "Восток" ее бойцы освободили Великую Новоселку в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области, а также расширили зону безопасности в Днепропетровской области.
- Генерал-полковник Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем.
В 2023-м он командовал 58-й гвардейской общевойсковой армией, отражавшей провальное контрнаступление ВСУ. Затем руководил штабом группировки "Центр". В частности, участвовал в операции по освобождению Авдеевки.