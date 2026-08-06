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РИА Новости

Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО

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Путин провел перестановки в командовании группировок войск в зоне СВО

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации.

  • По предложению Минобороны все службы тыла сосредоточат в одних руках — их возглавит генерал-полковник Валерий Солодчук.

Под его командованием бойцы "Центра" взяли под контроль Красноармейск и Димитров в ДНР, а также значительно продвинулись на Добропольском направлении. Также он руководил операциями на Харьковском направлении и отвечал за освобождение Курской области.

Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным

Источник изображения: © POOL

  • Группировка "Центр" перейдет под управление генерал-полковника Андрея Иванаева.
  • Исполняющим обязанности командующего "Востоком" станет генерал-лейтенант Петр Болгарев.

Во время службы Иванаева и Болгарева в группировке "Восток" ее бойцы освободили Великую Новоселку в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области, а также расширили зону безопасности в Днепропетровской области.

  • Генерал-полковник Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем.

В 2023-м он командовал 58-й гвардейской общевойсковой армией, отражавшей провальное контрнаступление ВСУ. Затем руководил штабом группировки "Центр". В частности, участвовал в операции по освобождению Авдеевки.

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