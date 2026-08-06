Киев утверждает, что «у границ Украины» идёт развёртывание ракетной части КНДР

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Россия разворачивает ракетную часть КНА (Корейской Народной Армии) на территории Воронежской области. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, сообщает Reuters.

Представитель военной разведки напугал корреспондентов британского издания, заявив, что Россия разворачивает «на границе с Украиной» ракетную часть, прибывшую из КНДР вместе со своим вооружением. Она войдет в состав 112-й бригады ракетных войск ВС РФ. По его словам, у корейцев имеются порядка шести пусковых установок и около 120 баллистических ракет, которые в скором времени могут ударить по Украине.

Россия планирует разместить ракетное подразделение численностью около 90 северокорейских военнослужащих в западном российском регионе Воронеже в составе своей 112-й ракетной бригады.

Также утверждается, что КНДР уже отправила в Россию новую партию модернизированных баллистических ракет KN-23 и KN-24 в количестве 40 единиц. Однако это не окончательные цифры, в сентябре в ходе переговоров на высшем уровне будут согласованы все параметры и детали развертывания подразделений КНА на российской территории.

В Киеве пока не знают, какую роль будут играть корейцы в планах российского командования. Но то, что корейская баллистика начнет бить по Украине на фоне проблем украинской ПВО, никто не сомневается. Британцы заявляют, что любое увеличение количества баллистических ракет у России создает большие проблемы для Украины.