Rheinmetall представила ББМ Lynx XM30 на тендер СВ США

ЦАМТО, 5 августа. Подразделение American Rheinmetall представило Lynx XM30 как специально спроектированную боевую машину для замены БМП M2 Bradley в рамках конкурса СВ США по программе XM30, конкурируя с General Dynamics Land Systems.

Компания American Rheinmetall заявила, что боевая машина Lynx XM30 разработана как целевая замена БМП M2 Bradley, в то время как переоборудование бронированной многоцелевой машины (Armored Multi-Purpose Vehicle, AMPV) под требования непосредственного огневого контакта с противником, по мнению компании, накладывает ограничения на состав вооружения, уровень защиты и потенциал модернизации.

American Rheinmetall и General Dynamics Land Systems (GDLS) выступают конкурирующими подрядчиками по программе боевой машины пехоты Mechanized Infantry Combat Vehicle (XM30), в рамках которой СВ США рассматривают два альтернативных технических решения для перспективной машины механизированных пехотных формирований.

По оценке группы компаний Team Lynx, которую возглавляет American Rheinmetall, бронированная многоцелевая машина (AMPV) остается пригодной для выполнения задач боевого обеспечения – командных функций, применения минометных систем, медицинской эвакуации, оказания медицинской помощи и общего транспортного обслуживания. Разработчик указывает, что замена БМП Bradley требует принципиально иной конструкции, ориентированной на непосредственный контакт с противником и огневую поддержку спешенных пехотных подразделений в ближнем бою.

В числе растущих угроз на поле боя группа Team Lynx выделила БЛА, средства высокоточного огневого поражения и средства РЭБ, а также перспективные противотанковые средства и боевые машины противника с повышенными характеристиками защиты и вооружения.

Предлагаемый образец Lynx XM30 предусматривает экипаж из двух человек и десантное отделение на шесть пехотинцев. Десантируемое пехотное подразделение получает доступ к цифровой картине боевой обстановки экипажа машины до момента высадки.

Основным вооружением определена необитаемая башня с 50-мм автоматической пушкой американской разработки и производства. По утверждению Team Lynx, данное вооружение обеспечивает большую дальность поражения бронированных целей, укрепленных позиций и противотанковых расчетов противника по сравнению с существующим вооружением БМП Bradley.

Необитаемая конструкция башни позволяет разместить членов экипажа внутри защищенного корпуса и исключает наличие внутренней башенной корзины, характерной для традиционных обитаемых башенных установок. По заявлению разработчика, машина сочетает модульное бронирование с активными и пассивными средствами защиты, при этом внутренняя компоновка предусматривает разделение личного состава, боекомплекта, топлива и иных потенциально опасных элементов.

Lynx XM30 спроектирована с расчетом на совместное маневрирование с основными боевыми танками M1 Abrams на сложной местности. Резерв энергоснабжения машины, по заявлению разработчика, рассчитан на обеспечение работы датчиков, средств связи, аппаратуры противодействия БЛА и систем РЭБ.

Ключевым элементом предложения указана модульная открытая системная архитектура, которая обеспечивает ускоренную интеграцию новых программных решений, вооружения, датчиков, средств автономного управления и робототехнических систем. Разработчик противопоставил данный подход ограничениям по объему, массе, энергопотреблению и охлаждению, возникающим при последовательных модернизациях БМП Bradley, отметив, что решение на базе AMPV может столкнуться с аналогичными ограничениями на более раннем этапе эксплуатации.

Лидером группы Team Lynx выступает American Rheinmetall, в состав кооперации также входят компании Textron Systems, Raytheon, L3Harris Technologies, Allison Transmission и Anduril Industries, обеспечивающие поставку вооружения, датчиков, средств защиты, технологий искусственного интеллекта и цифровой интеграции. Производство и сборка машины организованы на предприятиях Team Lynx в США, при этом финальная сборка выполняется на предприятии в г.Слайделл (шт.Луизиана).

Программа XM30 (ранее Optionally Manned Fighting Vehicle, OMFV) реализуется СВ США с целью замены БМП M2/M3 Bradley. В июне 2023 года по итогам конкурса контракты на этапы детального проектирования и постройки/испытаний прототипов (Фазы 3 и 4) на общую сумму порядка 1,6 млрд. долл. были заключены с American Rheinmetall и General Dynamics Land Systems. В апреле 2026 года СВ США включили в проект бюджетной заявки на 2027 ф.г. ассигнования в размере 547 млн. долл. на закупку 19 машин XM30, что ознаменовало переход программы из категории НИОКР в категорию серийных закупок. При этом итоговый выбор победителя конкурса ожидается не ранее 1-го квартала 2028 ф.г.