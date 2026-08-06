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ЦАМТО

Китай впервые продемонстрировал авиационный компонент ядерной триады

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H-6N c новой ракетой
H-6N c новой ракетой.
Источник изображения: OedoSoldier

ЦАМТО, 5 августа. Центральная военная комиссия КНР совместно с Государственным управлением по киберпространству и медиакорпорацией China Media Group опубликовали видеоматериал, впервые раскрывающий порядок применения авиационного компонента стратегических ядерных сил НОАК.

На кадрах зафиксирован стратегический бомбардировщик Xian H-6N, выполняющий полет с баллистической ракетой воздушного базирования JL-1 ("Цзинлэй-1") под фюзеляжем, в сопровождении двух истребителей пятого поколения J-20.

China Daily, представившая материал, охарактеризовала его как первую публичную демонстрацию работы воздушной составляющей национальных стратегических ядерных сил – компонента, ранее остававшегося наименее раскрытым элементом ядерной триады НОАК.

Согласно опубликованным сведениям, ролик представляет собой фрагмент смоделированного боевого эпизода, в рамках которого объединенный командный пункт после получения приказа наносит скоординированный удар по корабельной группировке условного противника.

Помимо связки H-6N/JL-1/J-20, в опубликованном материале продемонстрированы другие современные образцы вооружения НОАК: противокорабельный баллистический ракетный комплекс DF-21D, корабельная противокорабельная ракета YJ-20 (заявлена как гиперзвуковая) и сверхзвуковая авиационная ракета YJ-12.

Носитель H-6N является модификацией бомбардировщика H-6, оснащенной доработанным фюзеляжем для внешней подвески одного крупногабаритного боеприпаса, и обладает возможностью дозаправки в полете, что увеличивает радиус боевого применения.

Баллистическая ракета JL-1 (в открытых источниках также встречается обозначение JingLei-1) отнесена к ракетам большой дальности воздушного базирования. По оценке западных СМИ, дальность полета составляет около 8 тыс. км с возможностью маневрирования на конечном участке траектории.

Впервые ракета JL-1 была публично представлена 3 сентября 2025 года на военном параде в Пекине, в рамках которого НОАК одновременно продемонстрировала все три компонента стратегической ядерной триады – наземный, морской и воздушный.

На этом параде, помимо JL-1, были представлены межконтинентальная баллистическая ракета подводного базирования JL-3 ("Цзюйлан-3"), межконтинентальные ракеты наземного базирования DF-61 и DF-31, а также стратегическая межконтинентальная ракета DF-5C.

По данным зарубежных аналитических центров, до появления H-6N в 2019 году и последующего раскрытия информации о ракете JL-1, воздушный компонент оставался единственным недостающим элементом для завершения полноценной ядерной триады КНР.

В настоящее время, помимо Китая, статусом обладателя полной ядерной триады (наземный, морской и воздушный компоненты) официально признаются только Россия и США.

Официальные представители КНР заявляют, что ядерный арсенал страны предназначен исключительно для целей стратегического сдерживания, при этом Пекин придерживается декларируемой политики неприменения ядерного оружия первым.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-21
J-20
Xian H-6
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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