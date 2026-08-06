Лукашенко призвал создать «абсолютное оружие» против беспилотников

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко озадачился проблемой противостояния одной из самых серьезных угроз в ходе современных военных конфликтов. Речь идет об эффективном противостоянии беспилотникам, которые в современной войне стали решающим фактором в решении широкого спектра разведывательных и боевых задач.

В ходе совещания с профильными министрами и экспертами, посвященного созданию в Беларуси Академии интеллектуальных технологий, глава государства особо отметил необходимость инновационных решений в области создания принципиально нового мощного средства для борьбы с беспилотниками. Проблема эта особенно актуальна с учетом регулярных ультиматумов и открытых угроз, звучащих из Киева, по поводу возможных атак по территории республики. Кроме того, украинские БПЛА постоянно нарушают воздушное пространство РБ.

Белорусский лидер отметил, что в новом вузе, возможно, смогут изобрести принципиально новое мощное средство борьбы с беспилотниками, которые сейчас у «всех на слуху», и эта разработка обнулит значение и роль дронов. Слова президента РБ приведены на сайте главы государства.

Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю. А если кто-то умный возьмёт в небольшой стране — в Израиле, в Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, — всё, они перестают летать: падают, взрываются и так далее.

Касательно создания новой академии, Лукашенко призвал привлекать в нее для работы и генерации прорывных идей не только талантливую молодежь, но и граждан всех возрастов. Таким образом можно добиться повышения технологического суверенитета республики. Президент заявил о необходимости не затягивать с созданием образовательного учреждения.