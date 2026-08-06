Войти
Военное обозрение

Способен противостоять современным угрозам: новейший фрегат от Rheinmetall

104
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий оборонный концерн «Рейнметалл» (Rheinmetall AG) анонсировал амбициозный проект в области военного судостроения. Один из лидеров европейской отрасли ВПК намерен разработать и поставлять для ВМС стран НАТО новейшие фрегаты с управляемым ракетным вооружением, предназначенным для борьбы с «самыми опасными в мире угрозами». Некоторые подробности о фрегате раскрыты на сайте немецкой компании.

Судно водоизмещением шесть тысяч тонн получило название GMF 140. Боевой корабль планируется оснастить средствами противовоздушной и противоракетной обороны, противолодочной борьбы и нанесения дальних ударов. Многофункциональная платформа позволит действовать в открытом море, выполнять экспедиционные, прибрежные и коалиционные миссии. Фрегат спроектирован с учетом снижения требований к экипажу и имеет цифровую интегрированную архитектуру для поддержки современных военно-морских операций.

Судно длиной 140 метров планируется оснастить радаром и системами боевого управления американского производства, способными обнаруживать и перехватывать различные воздушные угрозы, в том числе гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты. Конструкция фрегата включает малозаметный корпус, интегрированную систему акустического контроля и несколько гидроакустических систем, призванных усилить противолодочные возможности. Судно способно преодолевать расстояния до 10 000 морских миль и может находиться в море до 45 дней.

В Rheinmetall сообщили, что GMF 140 призван удовлетворить оперативные потребности военно-морских сил НАТО и их союзников, которым нужен многоцелевой надводный боевой корабль. Изначально планируется предложить фрегат клиентам из Северной Америки, а затем поставлять боевое судно и другим странам альянса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 17:38
  • 0
Внутриполитическая конъюнктура растоптала «европейские ценности»
  • 05.08 15:36
  • 16358
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.08 06:28
  • 0
Комментарий к "Карл Маркс: философия, революции и геополитика — почему его идеи актуальны до сих пор"
  • 05.08 05:06
  • 0
Комментарий к "ПО СУЩЕСТВУ"
  • 05.08 02:36
  • 1
Ответ на вопрос "А стоит ли цитировать маршала Жукова"
  • 05.08 01:47
  • 0
Комментарий к "Рукопись о Баскервилях: деталь, после которой дело Холмса становится другим"
  • 05.08 01:04
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Россия проиграла Первую мировую из-за отсталости? Вся правда о главной военной лжи века"
  • 04.08 22:58
  • 0
Комментарий к "Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 04.08 20:17
  • 0
Комментарий к "Закладка, определившая эпоху: день рождения двух морских легенд" и "Испытание океаном: история головного эсминца проекта 956, который дал имя серии"
  • 04.08 07:03
  • 1
Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным
  • 04.08 04:51
  • 1
Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 04.08 01:30
  • 1
Комментарий к "Голодомор. Ложь и факты"
  • 04.08 01:09
  • 1
Комментарий к "Нравственный вакуум: Может ли атеизм обосновать добро? Христианство как опора человечности"
  • 04.08 00:17
  • 0
Комментарий к "Города-предатели, встречавшие немцев как освободителей"
  • 03.08 23:00
  • 1
Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»