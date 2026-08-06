Способен противостоять современным угрозам: новейший фрегат от Rheinmetall

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Немецкий оборонный концерн «Рейнметалл» (Rheinmetall AG) анонсировал амбициозный проект в области военного судостроения. Один из лидеров европейской отрасли ВПК намерен разработать и поставлять для ВМС стран НАТО новейшие фрегаты с управляемым ракетным вооружением, предназначенным для борьбы с «самыми опасными в мире угрозами». Некоторые подробности о фрегате раскрыты на сайте немецкой компании.

Судно водоизмещением шесть тысяч тонн получило название GMF 140. Боевой корабль планируется оснастить средствами противовоздушной и противоракетной обороны, противолодочной борьбы и нанесения дальних ударов. Многофункциональная платформа позволит действовать в открытом море, выполнять экспедиционные, прибрежные и коалиционные миссии. Фрегат спроектирован с учетом снижения требований к экипажу и имеет цифровую интегрированную архитектуру для поддержки современных военно-морских операций.

Судно длиной 140 метров планируется оснастить радаром и системами боевого управления американского производства, способными обнаруживать и перехватывать различные воздушные угрозы, в том числе гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты. Конструкция фрегата включает малозаметный корпус, интегрированную систему акустического контроля и несколько гидроакустических систем, призванных усилить противолодочные возможности. Судно способно преодолевать расстояния до 10 000 морских миль и может находиться в море до 45 дней.

В Rheinmetall сообщили, что GMF 140 призван удовлетворить оперативные потребности военно-морских сил НАТО и их союзников, которым нужен многоцелевой надводный боевой корабль. Изначально планируется предложить фрегат клиентам из Северной Америки, а затем поставлять боевое судно и другим странам альянса.