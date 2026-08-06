США рассматривают три варианта привлечения Киева к производству ракет PAC-3

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Украина, скорей всего, не получит технологий производства ракет-перехватчиков PAC-3, но и без производства Киев не останется. Как сообщает Reuters, американцы рассматривают несколько альтернативных вариантов.

Несмотря на заявление Трампа о том, что Киев с большой вероятностью не получит лицензию на производство ракет к комплексам Patriot, приказа на прекращение переговоров так и не поступило, они продолжаются. Однако речь сейчас идет не о том, что Украине передадут технологии и она будет самостоятельно производить ракеты, а немного о другом.

По данным британского издания, на данный момент рассматриваются три варианта, один из которых уже сейчас считается наиболее реалистичным. А заключается он в том, что Украине позволят собирать не ракеты, а всего лишь некоторые элементы для них, а финальная сборка будет производиться в Германии. Там есть для этого производство, немцы имеют лицензию на выпуск ракет.

Два других варианта предусматривают присоединение Украины к уже существующей американо-европейской программе производства ракет-перехватчиков Patriot или возможность производить более дешёвую версию ракеты PAC-3. Но в любом случае быстро получить ракеты Киев не сможет. По оценке специалистов, запуск производства займет от 3 до 7 лет, что бы там ни обещал Зеленский.