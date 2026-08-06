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РИА Новости

Минобороны рассказало о новых военно-строительных подразделениях

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Минобороны: новые подразделения будут строить объекты по всей России

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новые военно-строительные подразделения будут строить приоритетные и стратегические объекты на всей территории России для оперативного ввода в эксплуатацию, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что изменения боевого состава и численности ВС РФ, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. Штатная численность российской армии увеличена на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений.

"Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов ВС РФ на всей территории Российской Федерации для оперативного введения их в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения ВСК квалифицированными специалистами воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России. Он начнет свою деятельность с 1 сентября 2026 года для подготовки и переподготовки офицеров.

"Также прорабатывается вопрос сотрудничества с государственными строительными высшими учебными заведении о подготовке на их базе компетентных кадров. На постоянной основе будет организована бесплатная дополнительная подготовка военнослужащих военно-строительных подразделений для повышения квалификации по строительным специальностям", - добавили в ведомстве.

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